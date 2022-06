Trzysta ton żywności dla potrzebujących w Szczecinie

nwo

2022-06-23 13:36:41

No i się wygadał. Przyznaje wprost ze idzie głód i oni to sobie bardzo dobrze zaplanowali. Wszyscy narzekają na inflację i drożyznę ale nie rozumieją ze to jest ich celowe działanie. Oni chcą nas zagłodzić i wcale się z tym nie kryją