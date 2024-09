Zbiórka darów dla powodzian w Netto Arenie

Fot. Ryszard Pakieser

Szczecin włącza się w pomoc dla powodzian. Od wtorku 17 września w hali Netto Arena Szczecin rusza zbiórka darów.

- W związku z niewyobrażalną tragedią, która rozgrywa się na południu naszego kraju, Szczecin włącza się w pomoc dla powodzian - poinformował w mediach społecznościowych Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Zbierana będzie woda w butelkach lub baniakach, sucha żywność, środki czystości, karma dla zwierząt pewnie także się przyda. Każdy dar jest cenny, ale jeśli możemy o coś prosić, to aby były one w miarę zapakowane. Znacząco przyśpieszy to całą akcję.

Punkt w Netto Arenie będzie czynny w godz. od godz. 8-18. (K)