Zbadają stare neony. W projekt zaangażowała się firma Troton

W Kołobrzegu realizowany jest projekt ratowania starych neonów reklamowych. Docelowo znajdą się one w niewielkim parku przy ul. Frankowskiego.

Pomysł, który zyskał przychylność władz miasta, ma charakter społeczny i został zainicjowany oddolnie. Ostatnio do idei dołączył znany producent farb i lakierów – firma Troton z Ząbrowa. W listopadzie bieżącego roku jej pracownicy pobrali próbki metalowych elementów zmagazynowanych już neonów.

Teraz trafią one do zakładowego laboratorium, gdzie poddane zostaną badaniom. Na ich podstawie wiadomo będzie, jakimi preparatami usunąć stare powłoki lakiernicze. Troton przekaże także nieodpłatnie farby do ich ponownego, profesjonalnego pomalowania.

– Od wielu lat okazujemy wsparcie w różnych akcjach lokalnych. Jako producent profesjonalnych produktów lakierniczych od 1978 roku z chęcią angażujemy naszych pracowników, którzy ustalą właściwą technologię naprawy neonów z lat 60.-80. i zaproponują odpowiednie produkty firmy do ich renowacji – mówi prezes przedsiębiorstwa Troton Jan Wołejszko. ©℗

(pw)