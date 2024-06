Zatrzymano rodziców, którzy bili córkę gałęziami i szukali dla niej egzorcysty

to się nazywa "bania" i jes powszechnie praktykowanym tradycyjnym sposobem dbania o zdrowie... poza tym poseł Józefaciuk któremu bez wątpienia nie można stawiać zarzutów ciemnogrodzianizmu sam praktykuje podobne tradycyjne sposoby dbania o zdrowie, np świecowanie uszu... o świętych tatuażach i skaryfikacji rytualnej nie wspomnę...

Wojtek

2024-06-13 21:07:19

Sprawdźcie czy nie wkładali świeczek dziecku do ucha. W Sejmie posłem jest ex dyrektor szkoły , taki z tatuażami który mówi o takich metodach jak konchowanie czy wikka. Niby ta Wicca celebrowana klasycznie jest religią dualistyczną, zaś przewodnimi bóstwami są Potrójna Bogini oraz Rogaty Bóg. Bóstwa są często postrzegane jako aspekty większej panteistycznej istoty, manifestujące się jako różnorakie bóstwa politeistyczne. I to w naszym Sejmie, na poważnie, europejczyk całą twarzą