Zatrzymano 50-latka podejrzanego o uszkodzenie krzyża w kościele w Szczecinie

Szczecińscy wywiadowcy zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o przewrócenie i złamanie krzyża w jednym z kościołów w centrum miasta. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku.

Funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, dysponując wizerunkiem sprawcy, podczas patrolu ulic miasta zauważyli poszukiwanego mężczyznę w centrum Szczecina. Policjanci zatrzymali 50-latka.

Usłyszał on zarzut obrazy uczuć religijnych poprzez uszkodzenie krzyża procesyjnego.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu zbliżania się do sanktuarium.

oprac. (ip)

