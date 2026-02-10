Wtorek, 10 lutego 2026 r. 
Zatrzymano 50-latka podejrzanego o uszkodzenie krzyża w kościele w Szczecinie

Data publikacji: 10 lutego 2026 r. 10:55
Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2026 r. 11:04
Zatrzymano 50-latka podejrzanego o uszkodzenie krzyża w kościele w Szczecinie
 

Szczecińscy wywiadowcy zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o przewrócenie i złamanie krzyża w jednym z kościołów w centrum miasta. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku.

Funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, dysponując wizerunkiem sprawcy, podczas patrolu ulic miasta zauważyli poszukiwanego mężczyznę w centrum Szczecina. Policjanci zatrzymali 50-latka.

Usłyszał on zarzut obrazy uczuć religijnych poprzez uszkodzenie krzyża procesyjnego.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu zbliżania się do sanktuarium.

oprac. (ip)

