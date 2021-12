Zatrzymania w związku z podejrzeniem o korupcję w ARiMR w Szczecinie

Na polecenie prokuratora nadzorującego śledztwo prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymania 6 osób podejrzanych o przestępstwa korupcyjne związane z funkcjonowaniem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

Wśród zatrzymanych osób jest między innymi Jarosław Ł – pełniący do 2016 r. funkcję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie. Zebrane w sprawie dowody pozwoliły na przedstawienie Jarosławowi Ł. zarzutów - między innymi płatnej protekcji oraz przyjęcia korzyści osobistej w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa.

"Jarosław Ł. w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej podjął się wywarcia wpływu na pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu doprowadzenia do przyjęcia korzystnych zapisów w rozporządzeniu regulującym warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach jednego z programów wspierających zrównoważone rybołówstwo. Działania te doprowadziły do przyjęcia zapisów korzystnych dla określonego przedsiębiorcy. Ponadto Jarosław Ł. w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora ARiMR Odział w Szczecinie przyjął korzyść osobistą w zamian za zachowania stanowiące naruszenie prawa, polegające na kierowaniu wniosków producentów rolnych do Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR w Warszawie o płatności, z pominięciem zasad równego traktowania, obiektywizmu i bezstronności. Jarosław Ł jest podejrzany również o powoływanie się na wpływy w jednym z oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych i podjęcie się pośrednictwa w korzystnym załatwieniu przetargu na zakup nieruchomości rolnej" - opisuje działania Jarosława Ł. prokuratura.

W związku z zatrzymaniami podejrzanych przeprowadzono również niezbędne przeszukania, między innymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centralnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Szczecinie.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenia majątkowe, zakaz kontaktowania się podejrzanych i dozór policji. Wobec głównego podejrzanego – Jarosława Ł. sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

oprac. (ip)