Historii z „Piastem” ciąg dalszy

- Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie dawnego hotelu „Piast" - informuje Igor Podeszwik, który od kilku lat działa na rzecz kamienicy przy placu Zwycięstwa 3. Lokalny aktywista już kilka miesięcy temu złożył zawiadomienie do Prokuratora Generalnego.

Przypomnijmy: w 2018 roku pojawiła się informacja, że obiekt ma zostać rozebrany ze względu na zły stan techniczny. Wówczas Igor Podeszwik złożył do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wpisanie kamienicy do rejestru zabytków, a Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek" wszczęło postępowanie administracyjne. Równolegle podejmowano kroki, aby unieważnić decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o rozbiórce obiektu. Ostatecznie wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego unieważnił decyzję o rozbiórce kamienicy, a fasady zostały wpisane do rejestru zabytków.

Obecnym właścicielem kamienicy jest spółka Emelem. Natomiast Igor Podeszwik od kilku miesięcy po raz kolejny alarmuje o coraz gorszym stanie budynku. Lokalny aktywista złożył w tej sprawie zawiadomienie, a prokuratura wszczęła śledztwo.

Śledztwo jest

...