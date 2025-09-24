Zatrzymania w Szpitalu Wojskowym

Fot. Szpital Wojskowy w Szczecinie

Dwie osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym w Szczecinie usłyszały zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych. Czynności procesowe w tej sprawie wciąż trwają.

W poniedziałek na terenie szpitala pojawili się żandarmi. Ich działania nadzorował 8. Wydział Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ta jednostka zajmuje się sprawami wojskowymi.

- Żandarmi przeprowadzili czynności procesowe, w tym przeszukanie pomieszczeń służbowych - poinformował w rozmowie z „Kurierem” prok. mjr Bartosz Okoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu. - W toku postępowania zatrzymano między innymi dwie osoby pełniące w szpitalu funkcje kierownicze. Przedstawiono im zarzuty dotyczące przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Wykonywane są dalsze czynności procesowe.

Więcej informacji śledczy mają udzielić na początku przyszłego tygodnia.

Marcin Górka, rzecznik prasowy szpitala, zapewnił, że poniedziałkowe zdarzenie nie wpłynęło na bieżące funkcjonowanie placówki. ©℗

(as)