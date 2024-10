Nielegalnie produkowali papierosy. Areszt dla dwóch osób [GALERIA, FILM]

W zaimprowizowanej wytwórni było 13 maszyn do produkcji papierosów i prawie dwie tony tytoniu. Fot. KAS

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła nielegalną wytwórnię papierosów w powiecie goleniowskim. Zabezpieczono m.in. 13 maszyn do produkcji papierosów, 1,9 tony tytoniu, ponad 400 tysięcy papierosów, gotówkę i komponenty do dalszej produkcji.

Funkcjonariusze KAS z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie skontrolowali kilka posesji na terenie powiatu goleniowskiego. W jednej z hal znajdowała się zaimprowizowana wytwórnia z 13 maszynami do produkcji papierosów. W pomieszczeniach ujawniono również ponad 400 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy, gotowych do dystrybucji i 1,9 tony tytoniu do dalszej produkcji. Zabezpieczono ponadto gotówkę w kwocie 6800 zł i komponenty (gilzy, opakowania) do produkcji ok. 1 mln papierosów.

– Gdyby nielegalne papierosy i tytoń trafiły do sprzedaży, straty Skarbu Państwa wyniosłyby prawie 3 mln zł – informuje Maciej Koniuszewski, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

W czwartek (24 bm.) Sąd Rejonowy w Goleniowie zdecydował o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie dla dwóch osób zatrzymanych w wyniku działań funkcjonariuszy.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Goleniowie.

(ek)