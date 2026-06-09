Zarzuty dla rektor Akademii Sztuki po tragicznym wypadku w budynku przy ul. Kolumba

Do tragedii doszło w tym budynku w czerwcu trzy lata temu. Fot. Ryszard Pakieser

Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie prof. Mirosława Jarmołowicz oraz jedna z wykładowczyń tej uczelni usłyszały zarzuty w związku ze śmiercią poszkodowanej w eksplozji studentki Marii Majcher. Tragedia wydarzyła się 23 czerwca 2023 roku w budynku AS na ul. Kolumba. Wtedy podczas prac nad historycznymi technikami graficznymi doszło do eksplozji.

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Prokuratura oparła się m.in. na opinii biegłego z zakresu BHP.

Rektor AS usłyszała zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązków.

- Nie dopełniła obowiązków szeroko rozumianych jako obowiązki dotyczące zapewniania osobom wykonującym pracę w Akademii Sztuki bezpieczeństwa i higieny pracy - mówi prok. Julia Szozda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Uznano, że zachowanie podejrzanej wyrządziło istotną szkodę.

Zarzut postawiono także nauczycielce akademickiej z Katedry Grafiki Artystycznej.

- Ta osoba była obowiązana do asekuracji studentki w trakcie wykonywania przez nią prac graficznych polegających na spalaniu kalafonii. W trakcie wykonywania prac, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych - tłumaczy prok. Szozda.

Według śledczych nadzór wykładowczyni nad studentką był niewystarczający. Pomieszczenie, w którym pracowały kobiety, nie było odpowiednio wentylowane. Studentka nie dostała też fartucha. W pomieszczeniu było więcej chemikaliów, niż wynikało to z bieżących potrzeb. Poza tym, przekonuje prokurator, wykładowczyni miała pozostawić studentkę samą, rozmawiała z kimś innym.

I wtedy doszło do eksplozji. Zapaliły się przedmioty i ubrania osób przebywających w pomieszczeniu. Ucierpiały dwie nauczycielki akademickie i Maria Majcher.

Studentka przez kilka miesięcy walczyła o życie. Zmarła w grudniu 2023 roku.

To największa tragedia w historii Akademii Sztuki.

Wykładowczyni grozi do 8 lat więzienia, rektor AS - do dwóch lat.©℗

(as)

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