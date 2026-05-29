Szczeciński akcent na festiwalu w Cannes

„Owsiankowy Potwór” opowiada o trudnych emocjach dziecka, które pojawiają się za sprawą rodziców. Fot. Akademia Sztuki

Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes pojawił się także szczeciński akcent. W programie Short Film Corner, będącego częścią branżową imprezy, pokazano film „Owsiankowy Potwór/Porridge Monster” w reżyserii wykładowczyni z Akademii Sztuki w Szczecinie, Izabeli Plucińskiej.

Animacja – „pełna czułości i fantazji”, jak to określają twórcy – opowiada o trudnych emocjach dziecka, które pojawiają się po porannej kłótni rodziców. Dzięki matce, pisarce bajek, zwyczajna miseczka owsianki przeradza się w metaforyczną podróż ku zrozumieniu i akceptacji.

Film jest międzynarodową, polsko-niemiecko-azerską koprodukcją zrealizowaną z zespołem w Szczecinie, Warszawie, Berlinie i Baku. „Owsiankowy potwór” został prawie w całości ulepiony z plasteliny. Międzynarodowy zespół pracował prawie dwa lata nad „ożywieniem” plastelinowego świata. Do wprawienia w ruch postaci wykorzystano technikę animacji poklatkowej (24 zdjęcia/sekundę filmu), a do zbudowania plastelinowej scenografii i przygotowania modeli 3d, technikę fotogramerii. Do produkcji filmu zużyto ok. 180 kg plasteliny.

Film łączy klasyczną technikę animacji plastelinowej z nowoczesnymi metodami skanowania 3D i obróbki cyfrowej. Za rozwój strony wizualnej filmu odpowiada szczeciński twórca Rafał Pietrowicz.

„Owsiankowy Potwór” miał niemiecką premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Stuttgarcie, a potem został zaprezentowany w Australii podczas festiwalu animacji (MIAF 2026, Melbourne). Reżyserka, Izabela Plucińska, miała podczas festiwalu również swoją retrospektywę. To uznana reżyserka. Wyróżniono ją już m.in. Srebrnym Niedźwiedziem za „Jam Session”, Złotym Smokiem za „Portret Suzanne” czy prestiżową nagrodą Emile Awards 2025 za film „Joko”.

A teraz animacja została zaprezentowana w Cannes.

Short Film Corne | Rendez-vous Industry to program dedykowany twórcom filmów krótkometrażowych. Celem programu jest budowanie więzi między twórcami filmowymi a kluczowymi decydentami branży. ©℗

