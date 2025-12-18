Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka

Zarzuty m.in. uprowadzenia dziecka, uporczywego nękania oraz grożenia śmiercią usłyszał 38-latek podejrzany o uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka – przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Do uprowadzenia chłopca doszło w poniedziałek nad ranem w Koszalinie.

- Mężczyzna, który zabrał to dziecko matce usłyszał zarzut uporczywego nękania kobiety, kierowania wobec niej gróźb pozbawienia życia, gróźb uprowadzenia dziecka. Kolejny zarzut to uprowadzenie dziecka, naruszenia nietykalności cielesnej matki – przekazała w środę rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej prok. Ewa Dziadczyk.

- Mężczyzna nie przyznał się do naruszania nietykalności, gróźb i nękania. Formalnie przyznał się, że przyszedł i to dziecko zabrał, ponieważ jest to jego syn i on wielokrotnie przychodził w odwiedziny, ale tego dnia matka się nie zgodziła i on pod wpływem emocji to dziecko zabrał i z nim odjechał – dodała.

W poniedziałek nad ranem mieszkanka Koszalina poinformowała policję o uprowadzeniu swojego 10-miesięcznego syna. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Koszalinie, z relacji kobiety wynikało, że w momencie wychodzenia z mieszkania podbiegł do niej znany jej mężczyzna, wyrwał dziecko z rąk i odjechał w nieznanym kierunku.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna odjechał czarnym bmw, o czym poinformowano wszystkie patrole.

Policjanci zlokalizowali poszukiwany samochód na drodze ekspresowej S6, w rejonie Kołobrzegu i zatrzymali do kontroli. W aucie było uprowadzone dziecko. Samochód prowadził 50-latek.

Jak dodała prok. Ewa Dziadczyk, zarówno 38-latek, jak i matka dziecka twierdzą, że jest on ojcem chłopca, natomiast nie wynika to z aktu urodzenia.

Mężczyzna jest także podejrzany, o to, że w październiku, pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, kierował samochodem. Nie jest to zarzut związany z uprowadzeniem dziecka. 38-latek przyznał się do tego czynu.

Jak przekazała prok. Dziadczyk, ze wszystkich zarzucanych mu czynów, największą karą zagrożone jest nękanie. Za to grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany został również 50-letni kierowca pojazdu, został on przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony.

