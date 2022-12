Zarzuty dla gangsterów m.in. za oblanie kwasem w Szczecinie

Są zarzuty za oblanie kwasem i szereg innych przestępstw. Prokuratura Krajowa zakończyła śledztwo przeciwko Sylwestrowi O. ps. „Sylwek”, „Staruch” i Jackowi P. ps. „Ślepak”. Do przestępstw i zbrodni dochodziło w Szczecinie w latach 2012-2015.

Sporządzenie aktu oskarżenia było możliwe dzięki współpracy prokuratorów Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z prokuratorami z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, a także funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Główne zarzuty dotyczą ciężkiego uszkodzenia ciała Mirosława B. ps. „Dziobak”.

Sylwester O. i Jacek P. zostali zatrzymani. Prokurator zarzucił podżeganie ustalonych osób do zabójstwa Mirosława B. ps. „Dziobak” poprzez polanie go kwasem. Kolejne zarzuty to nakłanianie do porwania Pawła S. i ostrzelania z broni palnej miejsca zamieszkania Artura P. ps. „Bodzio”, w celu zmuszenia do zapłaty okupu. Na liście zarzutów są też podżeganie do dokonania rozboju przy użyciu broni palnej oraz spowodowania uszkodzenia ciała Rafała M. Pierwsze dwa czyny traktowane są jak zbrodnie, przy czym za podżeganie do zabójstwa Sylwestrowi O. grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Jackowi P. prokurator zarzucił dokonanie wymuszenia rozbójniczego na Adamie C., za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Do przestępstw dochodziło w latach 2012-2015, a ustalenie ich okoliczności było możliwe dzięki zeznaniom innych podejrzanych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary. Śledczym udało się zabezpieczyć żrącą substancję, którą „Dziobak"został polany. Po zdarzeniu poszkodowany znajdował się w ciężkim stanie i był w śpiączce.

Prokuratura Krajowa przypomina, że pod koniec 2012 r. na terenie Szczecina działali liderzy i członkowie przeciwstawnych zorganizowanych grup przestępczych z jednej strony pod przywództwem „Dziobaka” i „Kulturysty”, a z drugiej strony Sylwestra O. i Marka D., ps. „Duduś”. Grupy zwalczały się wzajemnie, w tym również w miejscach publicznych, używając przy tym maczet, noży i pałek teleskopowych, ale również niebezpiecznych narzędzi czy stężonego kwasu siarkowego. Grupa powiązana z Sylwestrem O. i Markiem D., wywodziła się z przestępczości z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Natomiast druga grupa powiązana z Mirosławem B. i Rafałem M. wywodziła się z tzw. „młodego pokolenia”. Ofiarami przestępstw byli nie tylko członkowie grup lecz również zwykli obywatele. Po aresztowaniu w grudniu 2014 roku Marka D. ps. „Duduś” przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, układ sił w szczecińskim półświatku przestępczym zaczął się zmieniać. W okresie od grudnia 2014 roku do kwietnia 2017 roku na terenie Szczecina doszło do eskalacji konfliktów pomiędzy liderami oraz członkami konkurencyjnych zorganizowanych grup przestępczych.

ToT