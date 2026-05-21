Zarzuty dla członków grupy przestępczej zajmującej się obrotem psychotropami

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się obrotem znacznej ilości psychotropów, Prokuratura Okręgowa w Koszalinie przedstawiła 16 podejrzanym mieszkańcom Białogardu i okolicznych miejscowości – przekazała PAP w czwartek rzeczniczka tejże prokuratury Ewa Dziadczyk.

Z informacji prok. Dziadczyk wynika, że z 14 członkami grupy przestępczej, w tym z jej szefem, prokuratura przeprowadziła już czynności po ich zatrzymaniu, do którego doszło 19 maja.

Podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, dla której obrót środkami psychotropowymi w znacznej ilości był stałym źródłem dochodu, to mieszkańcy Białogardu i okolicznych miejscowości w wieku od 21 do 60 lat.

Czterech podejrzanych sąd aresztował na trzy miesiące, wobec 10 kolejnych prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz kontaktu ze współpodejrzanymi i poręczenia majątkowe w kwotach od 2 tys. zł do 20 tys. zł.

Prok. Dziadczyk, ze względu na dobro prowadzonego śledztwa, nie ujawnia szczegółów postępowania. Poinformowała jedynie, że zgodnie z ustaleniami prokuratury, przestępcza działalność grupy miała trwać ponad rok. Prowadzona była na terenie woj. zachodniopomorskiego.

- Sprawa jest rozwojowa i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań – powiedziała prok. Dziadczyk.

Podejrzanym grozi kara do 18 lat więzienia.

