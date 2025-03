Zareagowali i uratowali. Podziękowanie za postawę

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Najprawdopodobniej uratowali życie mężczyźnie chorującemu na alzheimera, który wyszedł wieczorem z domu. Całą noc trwały poszukiwania. Czas był na wagę życia, bo temperatura wówczas spadała poniżej zera. Na szczęście czujnością i empatią wykazało się dwoje pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie. I za ich postawę podziękowano im publicznie na ostatniej sesji Rady Gminy Kołbaskowo.

Mężczyzna chory na alzheimera wyszedł z domu o godz. 20. Jego rodzina od razu zgłosiła zaginięcie. Został odnaleziony na drugi dzień rano. Zauważyli go Natalia Kulińska i Dariusz Gołębiowski, pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie. Widzieli mężczyznę idącego polem w kierunku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – to między Smolęcinem a Kołbaskowem. Coś ich tknęło… Podeszli do mężczyzny i dostrzegli, że jest wyziębiony, zdezorientowany… Udzielili mu pomocy, powiadomili służby. Pogotowie zabrało go do szpitala.

I choć te wydarzenia były ponad miesiąc temu, to właśnie w tym tygodniu, na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Kołbaskowie miały swój epilog – za godną naśladowania postawę obywatelską, która przyczyniła się do uratowania życia mieszkańca gminy, wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz wyróżniła panią Natalię i pana Dariusza. ©℗

(sag)