Zarabiali na prostytucji w Szczecinie. Jest akt oskarżenia

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, zarzucając im stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo.

Helena W. jest oskarżona o ułatwianie prostytucji (kuplerstwo), nakłanianie do prostytucji (stręczycielstwo) i czerpanie z niej korzyści majątkowej (sutenerstwo). Proceder był dla niej stałym źródłem dochodu. Pozostałe trzy osoby zostały oskarżone o pomocnictwo, polegające na ułatwieniu Helenie W. popełnienia przestępstwa.

Według śledczych oskarżeni działali w latach 2021-2024 na terenie Szczecina. Usługi seksualne organizowane były w ramach tzw. domówek. W tym celu wynajmowano mieszkania zlokalizowane na terenie Szczecina. W zamian za umożliwienie korzystania z mieszkania, wykonanie zdjęć oraz zamieszczenia ogłoszeń na portalach internetowych, od świadczących usługi kobiet przyjmowano połowę dziennego ich zarobku, bądź ustaloną z góry stawkę dzienną. Kobiety zajmujące się uprawianiem prostytucji nie były zmuszane do świadczenia usług seksualnych i w każdej chwili mogły zrezygnować ze współpracy z oskarżonymi.

W toku postępowania ustalono, że Helena W. uzyskała z procederu zysk co najmniej 130 000 złotych.

- Dwie podejrzane częściowo przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów. Pozostałe dwie osoby zanegowały swoje sprawstwo - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. - Trzy podejrzane nie były dotychczas karane sądownie. Czwarta osoba była uprzednio karana za tożsame przestępstwo.

Zgodnie z Kodeksem karnym, za przestępstwa zarzucane oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. W sytuacji, gdy czyn stanowi stałe źródło dochodu, sąd może orzec karę zwiększoną nawet o połowę. (K)

