Zapowiadają blokadę Centrum Integracji Cudzoziemców

Magdalena Sosnowska i Krzysztof Rudzki z Ruchu Narodowego zapowiadają, że będą pikietować pod Centrum Integracji Cudzoziemców.

Nie zgadzamy się na uruchomienie Centrum Integracji Cudzoziemców na Pogodnie. Jeśli powstanie, będziemy utrudniać jego funkcjonowanie demonstracjami i pikietami - zapowiadają przedstawiciele szczecińskiego Ruchu Narodowego. Udało im się zebrać prawie dwieście głosów pod petycją przeciwko CIC.

- Miasto lekceważy nasze zdanie. Nie było żadnych konsultacji z mieszkańcami. Nie było konsultacji z radami osiedla - mówił Krzysztof Rudzki na konferencji prasowej zorganizowanej na placu im. Krystyny i Romana Łyczywków, nieopodal miejsca, gdzie ma działać CIC. Towarzyszyło mu kilku mieszkańców Pogodna niezwiązanych z Ruchem Narodowym, ale podczas konferencji nie zabierali głosu. - Pogodno jest spokojną dzielnicą. A doświadczenia innych krajów europejskich pokazują, że w miejscach, gdzie gromadzą się duże grupy migrantów, spada poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, pojawiają się drobne kradzieże, przestępczość.

Według Krzysztofa Rudzkiego migranci obciążą "infrastrukturę medyczną". Narodowiec domaga się informacji, ilu petentów dziennie będzie obsługiwało CIC. Ostrzega, że na mocy paktu migracyjnego do Szczecina mogą przybyć także migranci z miejsc odległych nam kulturowo - takich jak Afganistan, gdzie można zawierać małżeństwa już z dwunastolatkami, co budzi obawy, skoro niedaleko CIC mieści się szkoła podstawowa czy plac zabaw.

- Domagamy się likwidacji planów powstania tej placówki na naszym osiedlu, a nawet w mieście. Żądamy konsultacji przed otwarciem. A także konsultacji, gdyby miasto zdecydowało się na inną lokalizację - dodał działacz. - Będziemy dążyli do zablokowania Centrum, jeśli zostanie otwarte. Jestem gotowy do fizycznej blokady Centrum w godzinach pracy urzędu. Jeżeli będą jakieś blokady, to będą to wydarzenia pokojowe, ale zgromadzenie publiczne byłoby chronione prawnie. Są administracyjne metody, żeby funkcjonowanie Centrum Integracji mocno utrudnić.

Centra Integracji Cudzoziemców w Szczecinie i Koszalinie to punkty, w których legalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy uzyskają pomoc informacyjno-usługową. Nie będą to centra wsparcia pobytowo-noclegowego. Głównym ich celem jest wsparcie i integracja cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Centra pomogą w nauce języka polskiego, będą punktami informacyjno-doradczymi, gdzie świadczone będzie wsparcie na przykład w zakresie opieki psychologicznej czy prawnej.

Centra Integracji miały powstać w 49 polskich miastach. Wymyśliło je Prawo i Sprawiedliwość, ale potem politycy tej partii zmienili zdanie. Temat kontynuuje rząd Donalda Tuska.

Centra mają ruszyć do końca tego miesiąca. ©℗

Tekst i fot. Alan Sasinowski

Więcej na ten temat w piątkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 5 września 2025 r.