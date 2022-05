Zamrozić WIBOR. Mieszkaniowe pomysły lewicy

Szczecin jest trzecim w Polsce miastem pod względem wysokich cen wynajmu mieszkań. Jednocześnie mieszkańcy, którzy zaciągnęli kredyty na zakup własnego "M" mają coraz większy problem ze spłatą rat. To wina rządu, który nie podejmuje żadnych działań i sejmu, który blokuje korzystne dla kredytobiorców ustawy - uważają członkowie Lewicy.

- WIBOR, którym żonglują banki, nie powinien być zmiennym wskaźnikiem - oświadczył w niedzielę na szczecińskich Jasnych Błoniach poseł Adrian Zandberg. - Apelujemy do rządu, by go zamrozić i trzymać na stałym poziomie.

Chodzi o raty kredytów dla rodzin, które zaciągnęły zobowiązania na zakup lokali, w których mieszkają. Ułatwienia nie mają obejmować osób, które kupowały lokale pod inwestycje (czasem kilkanaście i więcej) i nimi spekulują.

Przeciętni Polacy, często nie mając innego wyboru, zaciągali kredyty na zakup mieszkań. Ale obecnie nie stać ich na spłatę rat. Zdaniem Lewicy dali się wciągnąć państwu do kredytowego kasyna i właśnie przegrywają.

- Drugi krok to wsparcie państwa dla samorządów, by mogły budować tanie mieszkania czynszowe. W krajach Zachodu to standard - dodaje Zandberg. - U nas takich mieszkań jest niewiele, czasem wręcz nie nadają się do zamieszkania.

Lewica złożyła w Sejmie projekty ustaw, które zdaniem jej przedstawicieli powinny pomóc przynajmniej częściowo rozwiązać problemy Polaków. Z nieznanych przyczyn są one blokowane i nie trafiają pod obrady.

Tekst i foto: Tomasz TOKARZEWSKI