Prawie 4 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu tygodnia w kraju. W regionie trochę ponad 100

Big farma

2022-05-11 13:15:47

Domaga się od Polski 7 miliardów za zbędne, niedziałające szpryce. Szumowski, Niedzielski, Morawiecki jak zamierzacie zapłacić za swoje decyzje, z których wynika, że nawet nie wiecie ilu mieszkańców liczy Polska? NIK donosi o dużych wałach na dodatkach covidowych w zachodniopomorskim. Może któraś z osób jeszcze do niedawna z przemożnym parciem na szkło by to skomentowała? Zaczyna wychodzić dlaczego tak straszyli naród. Dość okradania Polski!