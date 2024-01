Zamkowe podróże w czasie, czyli ferie bez nudy

Zajęcia w szczecińskim zamku to propozycja na kreatywne spędzenie wolnych od szkoły dni. Fot. Ryszard PAKIESER

Zimowe ferie w mieście to dobra okazja do rozwijania swoich pasji i uwolnienia twórczej wyobraźni. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na tematyczne zajęcia, podczas których uczestnicy spróbują swoich sił w takich dziedzinach sztuki, jak malarstwo czy teatr oraz przeniosą się w świat zamkowych tajemnic i historii. Pierwsze spotkanie odbyło się w poniedziałek, 15 stycznia.

Podczas ferii zamek, jak co roku, zaprasza najmłodszych do aktywnego i twórczego spędzenia czasu. Pierwszy tydzień (do 19 stycznia) upłynie pod znakiem „Zamkowych podróży w czasie”. Podczas zajęć dzieci w wieku 6-10 lat spróbują swoich sił między innymi w ceramice, wiklinie czy filcowaniu, a także w takich dziedzinach sztuki, jak malarstwo czy teatr. Inspiracją będzie życie codzienne na zamkowym dworze w latach jego świetności i panowania dynastii Gryfitów, a także sztuka i rzemiosło XVI i XVII wieku.

– Ferie zimowe to doskonały czas, by poznać historię swojego miasta – mówi Marta Wróblewska-Szałek, pedagożka i animatorka kultury, która w pierwszym tygodniu zamkowych ferii prowadzi zajęcia „Zamkowe podróże w czasie”. – Rozsmakujemy się w historii zamku, poznamy losy książąt i pewnej pomorskiej czarownicy, a wszystko to okrasimy świetną zabawą z elementami tradycyjnego rękodzieła.

W drugim tygodniu ferii (22-26 stycznia) Zamek zaprasza na zajęcia „Witaj w Mieście Sztuki”. Uczestnicy w wieku 6-11 lat mogą wziąć w nich udział niezależnie od poziomu swoich umiejętności.

– Będziemy malować, rysować, kleić, stemplować, wycinać… ale przede wszystkim dobrze się bawić. Zima w mieście nie musi być nudna! – przekonuje prowadząca zajęcia Kaja Cykalewicz-Licak, szczecińska graficzka i scenografka, członkini Fundacji Tettere. Głównym celem spotkań będzie rozwijanie twórczego myślenia oraz umiejętności manualnych, poznawanie technik plastycznych i budowanie form przestrzennych.

Zajęcia odbywają się w Zamku, w Sali Anny Jagiellonki (wejście A, I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 11-12.30. Bilety w cenie 25 zł za dzień zajęć są dostępne w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej (wejście I) oraz online na bilety.zamek.szczecin.pl.

Zamek zaprasza także na inną formę podróży w czasie. Każdego dnia ferii o godz. 12.45 rozpocznie się „Gryf-Ekspres: Pociąg do historii”, czyli spacery z zamkowym przewodnikiem skierowane do najmłodszych. Każdy dzień tygodnia poświęcony będzie innemu stuleciu, osobie i zamkowemu obiektowi. Czas ekspedycji to około 500 lat. Uczestnicy przeniosą się do okresu panowania Gryfitów. Zwiedzanie odbywać się będzie na zamkowych dziedzińcach. Podróż rozpoczyna się w Holu Wschodnim (wejście A). Bilety w cenie 10 zł (dziecko i opiekun) można nabyć w Centrum Informacji (Wejście I) oraz online na stronie bilety.zamek.szczecin.pl.

(K)