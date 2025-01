Zamiecie i zawieje śnieżne. Zagrożenie cofką. Apel o śledzenie komunikatów i alertów RCB

Do Gruene Winter

Ava czytaj ze zrozumieniem. Tak napisałem, że od listopada powinien leżeć śnieg. Gdzie napisałem że w Szczecinie? O zachodniopomorskim piszę dopiero później, że od 2010, nie było dłuższego okresu ze śniegiem i mrozem. Szczecin ma swój klimat, ale już wschodnie regiony województwa czy nawet na północny wschód od Szczecina, tam były normalne zimy, od wielu lat ich nie ma i jeśli ktoś tego nie widzi, to zwyczajnie jest ślepy albo nie chce tego widzieć.

W Szczecinie jak spadnie śnieg i utrzyma się tydzień czasu to już jest kataklizm drogowy alerty RCB a mamy styczeń i zimę, połowa pseudo kierowców powinna zimą jeździć tylko komunikacją miejską jak barany i oślice NiE potrafią jechać szybciej niż 30 km/h ulicą europejską,Południową,Taczaka, Gdańska itp. tamując ruch...

Ava

2025-01-11 20:58:02

Do Jasio, w Szczecinie nigdy nie było takiego klimatu,żeby od listopada do marca non stop leżał śnieg, można sprawdzić dane archiwalne