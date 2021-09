Zakorkowane ulice i autobusy poza rozkładami w Szczecinie

Opóźnienia do 40 minut autobusów B, od kilkunastu minut do ponad 20 na liniach A i G, do pół godziny na linii C, a H do kilku minut.

Tak aktualnie w poniedziałek, 13 bm. wygląda sytuacja w szczecińskiej komunikacji miejskiej, a konkretnie na trasach autobusów pospiesznych między lewo- i prawobrzeżem.

Tak samo jest na części linii zwykłych kursujących do Basenu Górniczego, w tym 56, 72 powyżej 30 minut, 73 i 93 do 40 minut, a na linii 96 od 14 do 37 minut. Powód? Jak od dłuższego już czasu ten sam: zwężenia jezdni na ul. Gdańskiej i będącej jej częścią przebudowywanej Estakady Pomorskiej. I sznury aut w obu kierunkach.Korki w stronę centrum sięgają mostu Cłowego ( od Dąbia) i mostu Pionierów ( od Zdrojów).

Ruchem próbują kierować policjanci na wysokości przystanku tramwajów przy skrzyżowaniu z ul. Merkatora, ale na razie nie na wiele to się zdaje. W miarę płynnie, choć przy też dużej liczbie aut, znacznie mniej czasu zabiera kierowcom przejazd do Basenu Górniczego.

