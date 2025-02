Zakończyła się kontrola w Uniwersytecie Szczecińskim. Czy wykryto nieprawidłowości?

Rzecznik US: "W czasie trwania kontroli rektor podjął kroki naprawcze". Fot. Sylwia Dudek

W Uniwersytecie Szczecińskim zakończyła się kontrola zlecona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z pozytywnym dla największej uczelni w regionie rezultatem.

Resort zweryfikował, jak wprowadzane są zmiany w regulaminie wynagradzania, w jaki sposób obsadzane są stanowiska kierownicze, jak przebiegał proces przyznania rektorowi dodatku zadaniowego przez Radę Uczelni.

- W ramach działań kontrolnych uczelnia odpowiedziała na 28 pytań zadanych przez ministerstwo, przygotowano do kontroli 226 plików z dokumentami - poinformowała rzecznik prasowa US Agnieszka Lizak. - Uniwersytet Szczeciński przedstawił kontrolującym sposób powołania 38 osób na stanowiskach kierowniczych, zostało również skontrolowanych ponad 30 kluczowych aktów wewnętrznie obowiązujących. Podczas kontroli kompletności dokumentów dotyczących 38 stanowisk kierowniczych, uczelnia sama ustaliła braki dokumentowe w przypadku jednego stanowiska kierowniczego - w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Co do pozostałych procesów obsadzania stanowisk kierowniczych w uczelni, nie wykryto żadnych nieprawidłowości. W trakcie trwania kontroli rektor podjął kroki naprawcze wobec tego uchybienia, tym samym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odstąpiło od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych. To dowód na profesjonalizm, rzetelność oraz wysoką jakość zarządzania Uniwersytetem Szczecińskim.

Kontrolę US zlecił poprzedni minister nauki Dariusz Wieczorek. Zrobił to po tym, jak o rzekomych nieprawidłowościach napisała do niego Gabriela Fostiak, szefowa związku zawodowego na US. Tej sprawie towarzyszyła medialna dyskusja, bo Gabriela Fostiak poprosiła o anonimowość, ale minister ujawnił rektorowi US jej dane. Według szefowej związku nie powinien tego robić, bo występowała w roli sygnalistki. Zdaniem Dariusza Wieczorka ustawa o sygnalistach jej nie obejmuje.

Wcześniej dziennikarze WP sugerowali, że Uniwersytet Szczeciński tak zmienił przepisy, aby dać dyrektorskie stanowisko żonie Dariusza Wieczorka, a minister „załatwił” pracę żonie rektora US. Uczelnia to wyjaśniała: Beata Mikołajewska-Wieczorek zajęła kierownicze stanowisko, zanim jej mąż został ministrem, a żona rektora US była powoływana na eksperta Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych wielokrotnie wcześniej, za poprzednich ministrów.

Mimo tych wyjaśnień US atmosfera wokół Dariusza Wieczorka gęstniała. Zrezygnował ze swojej funkcji w grudniu ub. roku. Teraz ministrem nauki jest Marcin Kulasek. ©℗

Alan Sasinowski