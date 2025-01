Przed nami kolejna Noc Biologów. O zmianach klimatu

Dziesiątego stycznia Uniwersytet Szczeciński zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego wydarzenia Noc Biologów. Tegoroczne hasło, „Biologia zmian klimatu”, nawiązuje do kluczowych wyzwań współczesnej nauki i przyrody. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale na niektóre z nich obowiązuje rezerwacja telefoniczna.

Organizatorzy – pracownicy i studenci Instytutu Biologii US – przygotowali bogaty program atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych pasjonatów nauki. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zgłębić wpływ zmian klimatycznych na bioróżnorodność oraz poznać innowacyjne metody badań naukowych, takie jak barkoding DNA. Na wykładach dowiedzą się także, czym są mechanizmy epigenetyczne i dlaczego bagna odgrywają kluczową rolę w ekosystemie. Wśród najważniejszych punktów programu znajdzie się prelekcja pt. „Jaka przyszłość czeka Park Narodowy w Dolinie Dolnej Odry?”, poświęcona ochronie polskiej Amazonii (g. 17.30).

Organizatorzy przygotowali ponad 20 zajęć w formie warsztatów, pokazów i laboratoriów. Uczestnicy będą mogli: wykonać preparaty mikroskopowe, oznaczyć grupę krwi, zobaczyć kolekcję owadów z całego świata, poznać tajniki śmiechoterapii, zwiedzić akwarium z biotopem afrykańskiego jeziora.

Dla miłośników wystaw przygotowano ekspozycję grzybów leczniczych i trujących oraz kolekcję szkła laboratoryjnego, które odkryje sekrety pracy w laboratorium.

Instytut Biologii ogłasza: "Zapraszamy również do obejrzenia naszego akwarium, w którym został odtworzony biotop afrykańskiego jeziora (!?) oraz dwóch wystaw. Pierwsza poświęcona będzie wybranym grzybom leczniczym i trującym, które możemy spotkać nie tylko podczas jesiennego grzybobrania, a druga, to wystawa szkła laboratoryjnego – podstawowego wyposażenia każdego laboratorium. Poznacie historię szkła oraz o jego przeznaczenie: czy zlewka służy do zlewania zlewek? a bagietki czy to coś co można zjeść? O tym i o wielu innych ciekawych przykładach dowiecie się podczas zwiedzania".

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 15-20 przy ul. Felczaka 3c oraz ul. Wąskiej 13. Zapisywać się można dzwoniąc pod numery telefonów 91 444 1624 oraz 91 444 1622. ©℗

(as)

Noc Biologów na Uniwersytecie Szczecińskim cieszy się wśród młodych szczecinian dużą popularnością.