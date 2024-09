Zakłady Chemiczne "Police" walczą o przetrwanie

O sytuacji w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. mówili na środowej konferencji prasowej prezes Andrzej Dawidowski (na zdjęciu z prawej) oraz wiceprezes Paweł Oleksy. Fot. Agnieszka Spirydowicz

Mniej dyrektorów i menedżerów, likwidacja około 250 etatów, zmiana sposobu zarządzania finansami, negocjacje z dostawcami, odbiorcami i bankami, wzrost nakładów inwestycyjnych w instalacje produkcyjne - to działania wymieniane przez zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police", które mają się przyczyniać do poprawy jej wyniku finansowego i już są realizowane. Z drugiej strony są elementy otoczenia rynkowego, które nie pomagają, m.in. drastycznie rosnący import do Polski nawozów z Rosji i Białorusi.

Wynik netto Grupy Azoty "Police" za pierwsze półrocze tego roku wyniósł minus 121 mln zł. Przypomnijmy, że 2023 rok zakończył się dla niej z wynikiem netto na poziomie minus 1,07 mld złotych. Polickie zakłady zatrudniają ponad 2 350 osób.

- Każdego dnia ciężko pracujemy z zespołem dyrektorów, kierowników, specjalistów, jak i pracowników na instalacjach, nad tym, aby ta spółka rzeczywiście zaczęła wychodzić na prostą i osiągała pozytywne wyniki - mówił na środowej konferencji prasowej Andrzej Dawidowski, prezes zarządu GA ZCh "Police". Dodał, że cały czas tworzony jest plan transformacji dla całej grupy kapitałowej we współpracy z doradcą strategicznym. - Pracujemy nad tym, aby ta spółka jak najszybciej miała możliwość generowania pozytywnych wyników. Skupiliśmy się przede wszystkim na aspekcie przychodowym, czyli zwiększeniu wolumenów produkcji. Ale również na tym, aby zarządzać kosztami w sposób racjonalny i w sposób dostosowany do dzisiejszej sytuacji w spółce.

Zwrócił uwagę, że policka spółka cały czas ma ograniczone moce produkcyjne ze względu na zły stan techniczny niektórych instalacji, wynikający z niedoinwestowania w przeszłości.

- Przyglądamy się każdej z nich indywidualnie i analizujemy, co i w jakim zakresie wymaga dofinansowania, co i w jakim zakresie wymaga remontowania, jakie nakłady inwestycyjne powinny być poniesione i gdzie powinniśmy inwestować nasze pieniądze w sposób efektywny - wyjaśniał prezes.

Mówił też o usprawnianiu procesu zarządzania, w tym o redukcji liczby stanowisk dyrektorskich i menedżerskich.

- Zastaliśmy tutaj 16 stanowisk dyrektorskich, dzisiaj tych stanowisk jest 8 - wskazywał. - Zupełnie zlikwidowaliśmy pozycje menedżerów projektów, którzy też byli wynagradzani na poziomie dyrektorów. Jednocześnie uprościliśmy poziom zarządzania w zakresie kierowników. Dziś mamy o 40 kierowników mniej, co pozytywnie oddziałuje na to, w jaki sposób realizowana jest szybkość decyzji w spółce.

Ale zmiany też zaszły, i wciąż zachodzą, na niższych stanowiskach.

- Dzisiaj jesteśmy na etapie przeglądu struktur poniżej tej kadry zarządzającej, czyli wchodzimy w drugi etap mapowania zatrudnienia, jak również w drugi etap weryfikacji kompetencji i umiejętności, ale również zapotrzebowania spółki na te kompetencje i umiejętności - tłumaczył prezes. - Jak deklarowałem wcześniej, nie planujemy zwolnień grupowych. Natomiast rzeczywiście zatrudnienie się zmniejsza. Na ten moment zlikwidowaliśmy około 250 etatów, które dzisiaj nie są konieczne do utrzymywania przez spółkę.

Prezes zaznaczył również, że prowadzone są m.in. negocjacje z dostawcami na temat wydłużenia terminów płatności, i z odbiorcami - na temat skracania tych terminów.©℗

Agnieszka Spirydowicz