Zajrzyj do środka - zbadaj jelito. Bezpłatne porady

W Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM można w piątek skorzystać z porad specjalistów z zakresu profilaktyki oraz leczenia jelita grubego. Fot. Ryszard Pakieser

Pierwsze objawy nowotworu często umykają naszej uwadze, ponieważ są bardzo niespecyficzne i w większości przypadków przypominają powszechne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Zdarza się, że często są bagatelizowane i nieutożsamiane z takimi zagrożeniami, jak rak jelita grubego czy rak odbytu.

W piątek 22 listopada w godzinach od 11 do 14 można wziąć udziału w akcji organizowanej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 na terenie Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie. Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z porad i konsultacji specjalistów z zakresu profilaktyki oraz leczenia raka jelita grubego.

W tym dniu, dzięki Fundacji EuropaColon Polska, będzie możliwość „zwiedzenia” trójwymiarowego modelu jelita grubego od środka, by uświadomić sobie funkcjonowanie tego narządu oraz to, na jakie objawy powinniśmy zwrócić uwagę, by uchronić się przed powstaniem i rozwojem nowotworu.

- W diagnostyce raka jelita grubego podstawowym i referencyjnym badaniem w kierunku zapobiegania i wykrycia tego nowotworu jest kolonoskopia wykonywana w naszych pracowniach endoskopowych - informuje dr n. med. Joanna Woźnicka, rzecznik prasowy USK nr 1. - Badanie dostępne jest w ramach Programu Badań Przesiewowych finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na bezpłatne badanie mogą zgłosić się bez skierowania osoby od 50. do 65. roku życia lub od 40. do 49. lat, jeśli u ich najbliższych krewnych, rozpoznano nowotwór jelita grubego. Nasz szpital posiada odpowiednio liczną i wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz wysokiej klasy sprzęt i aparaturę medyczną co pozwala na przeprowadzenie badania w komfortowych i bezpiecznych warunkach również w znieczuleniu.

Warto znać czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, takie jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, zespół metaboliczny, wiek powyżej 50. lat, choć niestety chorują coraz młodsze osoby. Nie bez znaczenia jest dieta uboga w błonnik i wapń, wysokokaloryczna dieta bogatotłuszczowa, przewlekłe choroby zapalne jelit, rak jelita w rodzinie, czy zespoły polipowatości rodzinnej.

Niestety ten nowotwór może się rozwijać nawet do 10 lat nie dając charakterystycznych objawów. Natomiast, jeśli objawy takie jak ból brzucha, naprzemienne zaparcia i biegunki, krew w kale, osłabienie, nieplanowany spadek masy ciała utrzymują się 2-3 tygodnie, nie powinno się ich lekceważyć i należy pilnie zgłosić się do lekarza.

W leczeniu raka jelita grubego tylko wczesna diagnoza daje większe szanse na skuteczny zabieg chirurgiczny. W najwcześniejszych stadiach choroby możliwe jest całkowite wyleczenie, dzięki zabiegom wykonywanym endoskopowo, bez ingerencji od strony jamy brzusznej. Rodzaj przeprowadzanej operacji zależy od stadium raka i miejsca jego występowania. Coraz częściej w codziennej praktyce lekarskiej stosuje się operacje laparoskopowe, które pozwalają pacjentom szybciej wracać do zdrowia i wcześniej opuścić szpital. Niestety w Polsce ponad 60 proc. osób diagnozowanych jest w III i IV fazie zaawansowania choroby co oznacza, że 5 lat od diagnozy przeżywa już tylko 15 proc. w przypadku przerzutów odległych.

- Dlatego kluczowa jest wczesna diagnoza - podkreśla Joanna Woźnicka. - Dziś możemy mówić o raku jelita grubego jako o chorobie przewlekłej. Jednak rozpoznanie w późnym stadium oznacza leczenie bez intencji wyleczenia. Choć wiemy, jak wydłużać życie pacjentów odpowiednimi metodami, każdy przypadek jest inny i stosujemy dziś medycynę personalizowaną, to jednak kluczowa jest profilaktyka pierwotna, czyli zdrowy styl życia i profilaktyka wtórna w postaci badań przesiewowych, na które zapraszamy wszystkich po 50. roku życia. (K)