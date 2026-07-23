Zainstalowano nową iluminację. Zamek kończy ważny etap

Zamek zaprasza na uruchomienie nowych iluminacji w piątek o g. 22. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zakończył potężną inwestycję - odbudowę skrzydła północnego oraz zagospodarowanie tarasu północnego i skarpy północnej. Kropką nad i w tym przedsięwzięciu jest montaż nowej iluminacji.

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- Po czterech latach kończymy ważny etap modernizacji. Był po części wymuszony tą katastrofą, która zdarzyła się w 2017 roku - przypomniał podczas czwartkowej konferencji prasowej marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Projekt zaczęliśmy w 2022 roku. Miał wiele etapów. To były prace zabezpieczające nas pod ziemią, prace przy odbudowie skrzydła północnego, prace pozwalające zmodernizować i upiększyć tarasy, prace na skarpie, aby ją wzmocnić i ją zazielenić.

Marszałek ocenił, że najtrudniejszy był sam początek, czyli prawidłowa diagnoza przyczyn zawalenia się stropów na trzech kondygnacjach skrzydła północnego. Analiza zabrała dużo czasu. Ale musiała być dobrze zrobiona, aby nigdy więcej nic tak dramatycznego się nie wydarzyło. Potem trzeba było sprostować wymiarowi finansowemu.

- Udźwignąć 100 mln zł, przy pewnym montażu, to zawsze wyzwanie - przyznał Olgierd Geblewicz.

Zwieńczeniem tych wszystkich działań jest nowa iluminacja. Co ciekawe - wykonawca oświetlenia, szczecińska firma Elektro-BUD, zrobił więcej, niż pierwotnie od niego oczekiwano. Na początku zamek miał być podświetlony tylko bielą, ale firma zdecydowała, że dołoży więcej kolorów. Marszałek zwrócił uwagę, że Elektro-BUD zrobił to pro bono.

- Na co dzień naturalne ciepłe światło będzie podkreślać wspaniałą architekturę zamku - cieszyła się Wioleta Słoka, p.o. dyrektora Zamku Książąt Pomorskich. - Okazjonalnie będziemy stosować jedną z barwnych wersji, niebieską, czerwoną, zieloną, biało-czerwoną lub zielono-niebieską.

- To miejsce wyjątkowe dla Szczecina i województwa - stwierdził prezes zarządu Elektro-BUD Robert Woźniak. - Zamontowaliśmy prawie 300 opraw oświetleniowych. Część przy użyciu technik alpinistycznych ze względu na specyfikę obiektu.

Wykonawcą generalnym był firma Mostostal Warszawa.

Po konferencji prasowej mieliśmy okazję porozmawiać z dyrektor zamku na temat sygnału, który dotarł do naszej redakcji w sprawie pracowników (w tym opiekunów wystaw), którzy ostatnio mieli być w dużej liczbie zwolnieni.

- Te osoby nie zostały zwolnione, tylko nie przedłużono im umów. Chodzi o kilka osób - poinformowała Wioleta Słoka. - Dotychczas wspierały nas i pracowały na umowę zlecenie. Wystawa nie będzie już wymagała takiego nadzoru, więc obsadę będziemy mogli zmniejszyć.

Zamek zaprasza na uruchomienie nowych iluminacji w piątek o g. 22.

Wielkie otwarcie ma potrwać w sobotę od g. 12 do g. 22, zaplanowano wiele wydarzeń, w tym m.in. zwiedzanie zabytku razem z przewodnikiem czy koncert zespołu Jackpot. ©℗

Alan Sasinowski

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