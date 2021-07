Zahorski ma przeprosić stocznię Gryfia

Pełnomocnik marszałka Olgierda Geblewicza do spraw gospodarki morskiej Rafał Zahorski ma przeprosić Morską Stocznię Remontową Gryfia w Szczecinie za publikowanie na jednym z portali społecznościowych nieprawdziwych informacji. To wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Rafał Zahorski napisał na portalu społecznościowym m.in., że „stocznia stoi pusta”. Teraz ma za to przeprosić. Pełnomocnik marszałka umieścił niedawno kolejny wpis w mediach społecznościowych, w którym podkreśla, że nie jest to atak stoczni na jego osobę tylko zemsta byłego posła Prawa i Sprawiedliwości. Zahorski napisał m.in.: „Aby zrozumieć istotę sądowego sporu i pozwu należy podkreślić, że to nie jest atak MSR Gryfia na moją osobę, a personalna vendetta byłego posła PiS i lokalnego misiewicza niejakiego Krzysztofa Zaremby, pełniącego na szczęście dla naszej największej państwowej stoczni remontowej jedynie teoretycznie funkcje jej prezesa. Jest to moim zdaniem funkcja wybitnie polityczna…”.

Krzysztof Zaremba nie ukrywa zadowolenia z orzeczenia sądu i podkreśla, że Rafał Zahorski swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem uderza w dobre imię stoczni, co działa na niekorzyść spółki.

– Bardzo się cieszę z orzeczenia sądu – mówi „Kurierowi” Krzysztof Zaremba, prezes Gryfii. – Zahorski napisał nieprawdę, szkaluje dobre imię stoczni i stoczniowców. To wszystko odbija się na pozycji biznesowej stoczni. To kwestia naszej reputacji. To nie pierwszy raz kiedy Zahorski kłamie. Będą kolejne pozwy.

Prezes Zaremba pyta też publicznie marszałka Olgierda Geblewicza, „za co płaci sześć tysięcy złotych miesięcznie z publicznych pieniędzy swojemu doradcy Zahorskiemu”.

– Czy płaci mu za to żeby szkalować państwowe firmy, które walczą o przetrwanie, modernizują się dając prace szczecinianom? Czy taka jest rola urzędników publicznych? – pyta prezes Zaremba.

Wpis Zahorskiego w mediach społecznościowych prezes Gryfii nazywa „politycznym bełkotem” i zapowiada kolejne pozwy

K. KRUKOWSKI