Zaczytane Święta. Zbiórka książek dla mieszkańców schroniska

Książki, które trafią do mieszkańców schroniska, można zostawić w Domu Skandynawskim do piątku. Fot: materiały organizatora

„Zaczytane Święta” to akcja charytatywna, której celem jest zebranie książek dla mieszkańców Schroniska dla osób bezdomnych somatycznie chorych przy ulicy Hryniewieckiego w Szczecinie. Inicjatorką wydarzenia jest Anna Szewczyk, społeczniczka działająca na rzecz osób wykluczonych, a pomagają jej w tym portal Szczecin Czyta i Dom Skandynawski.

- Pomyślałam, że fajnie byłoby rozpocząć akcję, która zapewni mieszkańcom schroniska nie tylko podstawowe potrzeby bytowe, ale również wspomoże ich psychicznie i duchowo. Stąd pomysł na zbiórkę książek - opowiada Anna Szewczyk.

Potrzebne są książki lżejsze gatunkowo: przygodowe, sensacyjne, romanse, jakieś lekkie kryminały. Osoby, które chciałyby je przekazać dla podopiecznych schroniska, mogą przynieść je do Domu Skandynawskiego przy ulicy Monte Cassino 6, w godzinach od 8 do 16. W promocję wydarzenia zaangażowany jest także portal czytelniczy Szczecin Czyta, któremu przewodzi Monika Wilczyńska. Zbiórka trwa do piątku, 15 grudnia. Organizatorzy proszą o książki w dobrym stanie i najlepiej wydane po roku 2000.

Anna Szewczyk wierzy, że drobne gesty dobroci mogą przynieść mieszkańcom schroniska ukojenie. Książki są potrzebne, ponieważ obecny zbiór jest dość ograniczony. Anna Szewczyk chciałaby, aby ludzie w schronisku mieli większy wybór. Poza zbiórką chciałaby jeszcze zachęcić ludzi do udziału w spotkaniach czytelniczych. Potrzebne są osoby, które mogłyby czytać chorym książki, ponieważ nie wszyscy są w stanie robić to samodzielnie ze względu na stan zdrowia.

Pani Ania jest mamą niepełnosprawne Kajtka. To on, jak mówi, daje jej siłę do działań na rzecz osób wykluczonych, niepełnosprawnych, starszych.

- Chcę zwrócić uwagę na potrzeby takich osób - mówi.

Równocześnie trwa kolejna akcja „Wniesiemy Radość do Domu Smutku”, podczas której organizatorzy na potrzeby schroniska przy ul. Hryniewieckieoo chcą zebrać między innymi: materiały opatrunkowe, kosmetyki, pościel, ubrania, ciasta, zimne napoje i jednorazowe kubki czy talerze. Zbiórka trwa również do 15 grudnia, ale potrzebne produkty należy przynieść do schroniska przy Hryniewieckiego. Dzień później odbędzie się finał akcji, podczas którego mieszkańcy będą wspólnie świętować. ©℗

Agata Jankowska