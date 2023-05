Zachować pamięć i historię. Szukają pamiątek i opowieści z Kresów

Celem akcji jest zachowanie pamięci o Kresach, zarówno poprzez materialne pamiątki, jak i osobiste wspomnienia świadków historii. Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie zachęca mieszkańców Szczecina i okolic do udziału w akcji pt.: „Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”. Jej celem jest zgromadzenie cennych artefaktów z Kresów oraz relacji świadków historii.

Zbiórka odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie-Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27. Potrwa przez trzy dni od czwartku 25 maja do soboty 27 maja. W czwartek i sobotę dary przyjmowane będą w godzinach od 10 do 17, natomiast w piątek od godziny 9 do 16. Akcję prowadzi Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie. Inicjatywa objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak piszą organizatorzy, celem akcji jest zachowanie pamięci o Kresach, zarówno w aspekcie materialnym, jak i duchowym. Kresy to tereny bogate kulturowo, o zawiłej i często trudnej historii, stanowiące od wieków wielonarodowy i wielowyznaniowy tygiel. Dzięki zgromadzonym przez kuratorów Muzeum wspomnieniom, historiom osób, miejsc i przedmiotów, nacechowanym osobistą, często pełną emocji perspektywie, możliwe będzie uchwycenie żywego i autentycznego obrazu Kresów. Muzeum zachęca do przekazania pamiątek z Kresów oraz podzielenia się wspomnieniami z życia na tych terenach. Przekazanie obiektów następuje w formie darowizny. Muzeum zapewnia, że wszystkie przekazane pamiątki zostaną otoczone opieką i będą przechowywane w warunkach, które uchronią je przed zniszczeniem. Z kolei zarejestrowane opowieści świadków historii dadzą niepowtarzalną okazję ocalenia indywidualnych wspomnień i doświadczeń z przeszłości. Przekazanie pamiątek oraz rejestracja opowieści nie wymaga specjalnego przygotowania. Wszystkie niezbędne dokumenty będą gotowe w recepcji muzeum (wzory dokumentów oraz regulamin akcji dostępne są na stronie: www.ocalone.mnwl.pl).

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie na konkretną godzinę – w tym celu zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego pod numerem +48 726 022 100. W razie pytań informacji udziela Biuro Obsługi Zbiórki.

(aj)