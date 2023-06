Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z wyróżnieniem. Ocenili pacjenci

Fot. Ryszard Pakieser

Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie otrzymało wyróżnienie w konkursie portalu Onkomapa.pl zorganizowanym przez Fundację Alivia. W plebiscycie pacjentów zdobyło ocenę 4,5 na 5. Aż 97 procent oceniających poleca ZCO jako szpital przyjazny pacjentom onkologicznym. Cenią w nim profesjonalizm personelu, rzetelne i przystępne informowania o poszczególnych etapach leczenia, okazywane zrozumienie. Sam szpital zapowiada, że nie przestanie się starać o satysfakcję pacjentów.

W konkursie udział wzięło 120 ośrodków onkologicznych z całej Polski. Pacjenci oceniali placówki na stronie internetowej, według ściśle określonych kryteriów. Z tymi ocenami można się zapoznać na portalu Onkomapa.pl. W przypadku ZCO pacjenci zwracali uwagę na rzetelną informację otrzymywaną od personelu medycznego, dobrą opiekę, zrozumienie i życzliwość, profesjonalizm.

Dyplom dla szpitala podczas Gali Finałowej konkursu Alivia Onkomapa w Warszawie odebrał Adrian Sikorski, dyrektor ZCO.

- Punktem wyjścia do wszystkiego, co realizujemy i planujemy w przyszłości, jest przyjęcie perspektywy pacjentów i ich rodzin – mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO - W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii tworzymy zespół ludzi z pasją, którzy doskonale rozumieją, czym dla pacjentów i ich bliskich jest konieczność pojawienia się w ośrodku onkologicznym. Pomimo bardzo dużego obciążenia personelu udaje nam się utrzymać wysoką jakość procesów medycznych. Wsparcie społeczne, docenienie przez pacjentów naszych wysiłków jest dla nas ogromnie ważne. W tej pracy pojawiają się różne przeszkody, np. dysponujemy zbyt małą w stosunku do potrzeb powierzchnią budynków. To powoduje konkretne uciążliwości dla naszych pacjentów. W warunkach jakie mamy, robimy maksimum tego, co możemy, by dostarczać wysokiej jakości świadczenia medyczne. Pacjenci dostrzegli sedno naszych starań i to niezwykle cieszy. Ta nagroda daje nam siłę do dalszej pracy, a jest jej dużo: musimy nadal się rozwijać, poprawiać komfort pobytu pacjentów i ich rodzin, zwiększać dostęp do nowoczesnych technologii medycznych, wzmacniać opiekę okołomedyczną, dostarczać szerszą opiekę psychologiczną i wsparcie socjalne. Dla regionu ZCO jest bardzo ważnym ośrodkiem onkologicznym, a wspieranie naszego rozwoju jest jednocześnie bezcenną wartością dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.

(sag)