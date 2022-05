Zachodniopomorskie Centrum Onkologii trzecie w kraju

Już po raz piąty Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie dostało akredytację, która potwierdza wysoką jakość udzielanych świadczeń i dbałości o bezpieczeństwo pacjenta. Uzyskany wynik plasuje je na trzecim miejscu w kraju wśród wszystkich akredytowanych w Polsce szpitali. Certyfikat akredytacyjny ważny jest przez trzy lata. Po tym czasie konieczna jest kolejna ocena, co oznacza, że szpital musi cały czas zabiegać o utrzymanie wysokiego poziomu.

Ten proces akredytacyjny prowadzi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - jednostka działająca przy Ministerstwie Zdrowia. Akredytacja ZCO zakończyła się wynikiem 92 proc. To bardzo dobra ocena. I to uzyskana w bardzo trudnym, dla całej służby zdrowia, okresie.

– Minione dwa lata wymagały od nas przemodelowania wielu procesów, dostosowania się do zupełnie nowych warunków funkcjonowania - mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO w Szczecinie. - Certyfikat akredytacyjny to obiektywna, mierzalna ocena. Był to czas wyjątkowo wytężonej pracy. To, że zespołowi udało się w tak trudnym okresie nie tylko utrzymać, ale i podnieść poziom jakości, jest osiągnięciem wyjątkowym, świadczącym o dużej aktywności i wielkim zaangażowaniu w pracę na rzecz naszych pacjentów.

Certyfikat akredytacyjny to obiektywna, mierzalna ocena

– Kompleksowej oceny akredytacyjnej dokonują profesjonaliści, w oparciu o ściśle określone, mierzalne kryteria - podkreśla dyrektor. - Właśnie dlatego akredytacja ma również niebywałą wartość informacyjną dla pacjentów, którzy poszukują obiektywnej wiedzy na temat jakości ośrodka.

Centrum Monitorowania Jakości informuje na swojej stronie: „Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.”

Przyznany ZCO certyfikat obowiązuje do maja 2025 roku.

(sag)