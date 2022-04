Za późno na mediacje. Od maja poradnia ginekologiczna w ZCO zawieszona

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ogłosiło, że szuka lekarzy do swojej poradni ginekologicznej. Wcześniej informowaliśmy, że poradnia ta od początku maja zawiesza działalność. Czterech jej medyków złożyło wypowiedzenia. ZCO od początku twierdziło, że nie jest w stanie spełnić oczekiwań finansowych lekarzy, zaś jeden ze zwalniających się odpowiadał, że finanse nie są jedynym powodem rezygnacji z pracy w tym miejscu. W mediacjach pomóc chciał samorząd lekarski. Nie dojdzie do nich. Szpital tłumaczy, że nie może w nich uczestniczyć, bo trwa już konkurs ofert na udzielanie świadczeń w poradni i naruszyłoby to zasady uczciwej konkurencji.

Do problemu z poradnią ginekologiczną w ZCO nawiązała też na konferencji prasowej Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku zachodniopomorskim. Wezwała ona marszałka województwa, aby doprowadził do wznowienia działalności poradni w Centrum. Na to wystąpienie radnej specjalnym komunikatem zareagowało ZCO.

Brak możliwości spełnienia oczekiwań płacowych lekarzy

– Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie nie posiada w swojej strukturze oddziału ginekologii z blokiem operacyjnym. Ze względu na złożoność choroby nowotworowej i wielość lokalizacji zmian nowotworowych u pacjentów, szpital wychodząc naprzeciw prośbom i potrzebom pacjentek w zakresie ginekologii onkologicznej, uruchomił na miejscu specjalną, ginekologiczną poradnię przyszpitalną – przedstawia sytuację Agnieszka Muchla-Łagosz, specjalista ds. komunikacji w ZCO. – W grudniu 2021 r. 4 lekarzy specjalistów podpisało kolejne kontrakty na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w przyszpitalnej poradni ginekologicznej.

Lekarze pracujący w poradni byli świadomi braku oddziału ginekologii – stwierdza Muchla-Łagosz. I dodaje, że woleliby mieć, tak jak dyrekcja szpitala, tuż obok oddział, na którym dalej prowadziliby proces diagnostyczny i leczniczy wśród swoich pacjentek. Warunkiem powstania oddziału w ZCO jest zapisanie takiej potrzeby w centralnej Mapie Potrzeb Zdrowotnych, zapisanie takiej rekomendacji w Wojewódzkim Planie Transformacji, a także pozytywna decyzja NFZ na finansowanie świadczeń zdrowotnych.

– Cieszy nas fakt, iż taką potrzebę dostrzega również pani radna – daje to nadzieję na jej, jako przedstawicielki partii rządzącej, osobiste wsparcie i zaangażowanie w pozyskanie stosownych decyzji – dodaje Muchla-Łagosz. – W kwestii złożonych wypowiedzeń przez czterech lekarzy, szpital potwierdza, że jedyny powód ujęty w pisemnych wymówieniach obowiązujących warunków pracy to brak możliwości spełnienia oczekiwań płacowych lekarzy. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, podczas trwania obowiązującego obie strony kontraktu nie można zmieniać jego zapisów na niekorzyść zamawiającego, pod rygorem naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 27 kwietnia szpital ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni – z uwagi na pilną potrzebę jak najszybszego, ponownego uruchomienia poradni ginekologicznej, czas na składanie ofert został skrócony i wyznaczony na 6 maja. To nasz priorytet.

Za późno na mediacje. Ogłoszono konkurs

Gotowość pomocy szpitalowi w osiągnięciu porozumieniu z odchodzącymi z poradni ginekologicznej ZCO lekarzami zgłosiła Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie. Zaoferowała nawet zatrudnienie mediatora.

– Mediacje są jedną z możliwości rozstrzygania sporów, bez konieczności ustalenia winnych i ich ukarania – zwraca uwagę dr n. med. Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Rzeczniczka szpitala zwraca uwagę, że w tej sprawie nie ma sporu.

- Lekarze złożyli wypowiedzenia i one zostały przyjęte - mówi. Dodaje też, że za późno jest na prowadzenie rozmów z odchodzącymi z pracy lekarzami, bo został już ogłoszony konkurs.

- W tej sytuacji nie ma możliwości podejmowania rozmów w trybie mediacji z wybraną grupą potencjalnych oferentów bądź ich przedstawicielem, naruszyłoby to bowiem zasady uczciwej konkurencji - wyjaśnia to szpital na swojej stronie internetowej. - Co więcej, ewentualne uzgodnienia w zakresie warunków konkursu z przedstawicielem lekarzy mogłyby również stanowić podstawę odwołań od rozstrzygnięcia konkursu, co jeszcze bardziej odłożyłoby w czasie ponowne uruchomienie poradni ginekologicznej. Priorytetem dyrekcji szpitala jest jak najszybsze, ponowne uruchomienie poradni. Pozostajemy w kontakcie telefonicznym z pacjentkami – wszystkie zostały poinformowane o zawieszeniu działalności poradni, wszystkie również otrzymają propozycję nowego terminu wizyty, jak tylko będzie to możliwe.

(as), (sag)