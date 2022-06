Zachodniopomorscy terytorialsi ze srebrem. Progres na mistrzostwach

Honorat

2022-06-05 21:08:41

Co to za słowo "terytorialsi"? Ni to angielskie (jeżeli już to powinno być "territorials") ni polskie. To jest podwajanie angielskiej liczby mnogiej rzeczownika: w jęz. angielskim "s" dodane do rzeczownika (w większości wypadków) daje liczbę mnogą, w języku polskim często czyni to "i" . To jakaś idiotyczna moda na angielszczyznę: terytorialsi, milenialsi, lokalsi. To już nie ma polskich odpowiedników? Tak trudno ruszyć głową?