Zabytki i atrakcje turystyczne Szczecina podświetlone na niebiesko

Światowy Dzień Morza - zabytki i atrakcje turystyczne Szczecina podświetlone na niebiesko. Fot. Piotr Sikora

W czwartek (26 września) obchodzimy Światowy Dzień Morza (z ang. World Maritime Day).

World Maritime Day to doroczne święto ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską (International Maritime Organization - IMO) w latach 70. ubiegłego wieku, by co roku przypominać o tym, jak ważnym elementem życia, gospodarki oraz transportu są morza i oceany.

Hasłem tegorocznego święta jest "Navigating the Future: Safety First" („Żegluga w przyszłości: bezpieczeństwo przede wszystkim!”) co odzwierciedla działania IMO na rzecz poprawy bezpieczeństwa na morzach i oceanach. Bezpieczeństwa ludzi, żeglugi, ładunków, i środowiska.

Od lat w Światowy Dzień Morza po zmroku podświetlane są na niebiesko szczecińskie zabytki i atrakcje turystyczne. Wieczorem błękitem rozświetliły się Dźwigozaury, Morskie Centrum Nauki, Politechnika Morska i Nawigator XXI oraz Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza.