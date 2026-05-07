Zabójstwo w Grzędzicach. Nie żyje starsza kobieta

Minioną majówkę mieszkańcy Grzędzic zapamiętają na długo. 2 maja doszło tam do morderstwa kobiety, mieszkanki ul. Jeziornej. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W sobotni wieczór, 2 maja, w miejscowości Grzędzice pod Stargardem doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Jeziornej odnaleziono zwłoki starszej kobiety. Okoliczności jej śmierci wskazują na zabójstwo.

– Została tam zamordowana starsza pani – usłyszeliśmy od naszego informatora. – Miała urazy głowy. Ponoć sprawcą jest mężczyzna, który z nią mieszkał.

Mieszkańcy relacjonują, że późnym popołudniem w okolicy pojawiły się służby.

– Potwierdzam, że było tam zdarzenie o charakterze kryminalnym – informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Wpłynęło do nas zgłoszenie o zwłokach kobiety w jednym z mieszkań w Grzędzicach. Na miejscu były prowadzone oględziny i czynności przez policjantów i prokuratora.

Śledztwo przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o zabójstwo 70-letniej kobiety prowadzi Prokuratura Rejonowa w Stargardzie. Sprawca usłyszał zarzut.

– Działając z zamiarem bezpośrednim, pozbawił kobietę życia w ten sposób, że spowodował u niej obrażenia ciała skutkujące zgonem – dodaje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Za czyn z art. 148 par. 1 KK grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Dodaje, że na ciele zamordowanej stwierdzono rany tłuczone i kłute. Mężczyźnie postawiono też zarzut z art. 244 kk, co oznacza, że nie stosował się do orzeczonych wcześniej środków karnych nałożonych przez sąd. 5 maja decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. ©℗

(w)

