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Zabójstwo przy Pięknej. Jest akt oskarżenia

Data publikacji: 12 czerwca 2026 r. 13:11
Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2026 r. 13:10
Zabójstwo przy Pięknej. Jest akt oskarżenia
Fot. Dariusz Gorajski  

Prokuratura Rejonowa Szczecin–Zachód w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu Adamowi B., któremu zarzucono zabójstwo mężczyzny.

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Oskarżony mieszkał wraz z pokrzywdzonym w lokalu przy ul. Pięknej w Szczecinie. Mieszkanie zostało udostępnione obu mężczyznom przez pracodawcę. Do tragedii doszło 12 grudnia 2024 roku.

Według ustaleń prokuratury, obaj mężczyźni znajdowali się pod wpływem alkoholu, gdy między nimi wywiązała się kłótnia. W jej trakcie Adam B. miał ugodzić współlokatora nożem w klatkę piersiową. Odniesione obrażenia okazały się śmiertelne.

W toku śledztwa wobec oskarżonego stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura poinformowała również, że mężczyzna był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Adam B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W trakcie postępowania miał zasłaniać się niepamięcią lub składać wyjaśnienia sprzeczne z ustaleniami śledczych.

Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo z art. 148 § 1 Kodeksu karnego. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo dożywotnie pozbawienie wolności. (K)

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