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Podpalili mężczyznę nad Odrą. Uratował się skacząc do wody

Data publikacji: 03 czerwca 2026 r. 09:28
Ostatnia aktualizacja: 03 czerwca 2026 r. 09:45
Podpalili mężczyznę nad Odrą. Uratował się skacząc do wody
Fot. KMP Szczecin  

Dwaj mężczyźni podejrzani o kierowanie gróźb karalnych oraz usiłowanie zabójstwa zostali zatrzymani przez szczecińskich policjantów. Decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu.
 
Sprawa rozpoczęła się przy jednym ze szczecińskich nabrzeży, gdzie doszło do pożaru zacumowanego jachtu. Po zakończeniu akcji gaśniczej na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady i rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia.
 
W toku czynności funkcjonariusze ustalili, że wcześniej doszło do brutalnego ataku na mężczyznę. Dwóch sprawców miało kierować wobec niego groźby karalne, a następnie jeden z nich – 41-letni mieszkaniec Szczecina – podpalił pokrzywdzonego. Mężczyzna ratował się ucieczką i wskoczył do wody, co pozwoliło mu uniknąć tragicznych konsekwencji.
 
Obaj podejrzani zostali zatrzymani. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania gróźb karalnych. Dodatkowo 41-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
 
Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt. Jeden z mężczyzn spędzi w areszcie miesiąc, natomiast wobec 41-latka, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, zastosowano areszt na trzy miesiące. (K)

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