Zabójca dwóch kobiet w zamkniętym zakładzie psychiatryczny. Jest wniosek prokuratury

Fot. Anna Gniazdowska

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz podjęcie terapii uzależnień przez Fabiana S. podejrzanego m.in. o zabicie dwóch kobiet.

REKLAMA

Mężczyzna był oskarżony o to, że 17 października 2024 r. w Lipianach pozbawił życia dwie kobiety zadając im po kilka uderzeń siekierą w głowę. Ponadto zarzucono mu dwukrotne naruszenie miru domowego, nękanie innej osoby oraz posiadanie substancji psychotropowej - siarczanu amfetamin.

Prokuratura Okręgowa informuje, że podczas śledztwa uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną i psychologiczną dotyczącą Fabiana S., w której dwaj biegli lekarze psychiatrzy rozpoznali u podejrzanego chorobę psychiczną i zgodnie uznali, że w czasie popełniania przestępstwa miał on zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. W wydanej opinii lekarze psychiatrzy i psycholog uznali jednocześnie, że aktualny stan psychiczny podejrzanego wskazuje, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez niego podobnych czynów i tym samym wskazane jest zastosowanie wobec Fabiana S. środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz podjęcie terapii uzależnień.

Podejrzany 28-latek przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Mężczyzna był wcześniej karany sądownie. Obecnie Fabian S. w dalszym ciągu przebywa w areszcie.

Zgodnie z art. 93b kk sąd może orzec pobyt w zakładzie psychiatrycznym, gdy jest to konieczne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego, a inne środki prawne nie są wystarczające.

(k)

REKLAMA