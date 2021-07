Zablokowane drogi, zalane piwnice... Ulewa wyrządziła wiele szkód

Zalane jezdnie i piwnice, powalone drzewa, wybite studzienki. Ulewy przechodzące od wczoraj nad Szczecinem wyrządzają wiele szkód. Wszystkie służby cały czas pracują przy usuwaniu ich skutków. Obecnie zamknięte są całkowicie ul. Derdowskiego i Szczawiowa. Utrudnienia wciąż występują na ul. Struga, Jana z Kolna, al. Wojska Polskiego (wyjazd z miasta). Zablokowana jest autostrada A6 – w obu kierunkach (od granicy z Niemcami do Kołbaskowa). Przy ul. Parkowej woda mocno zalała piwnice jednego z budynków, potrzebna jest opinia nadzoru budowlanego co do ewentualnej konieczności ewakuacji mieszkańców. [AKTUALIZACJA godz. 9.38 - inspektor nadzoru budowlanego pozwolił na włączenie prądu w budynku przy ul. Parkowej i ocenił, że nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców]

- Wszyscy policjanci z Komendy Miejskiej Policji są zaangażowani w zabezpieczanie miejsc najbardziej dotkniętych tą ulewą – mówiła po godz. 8 mł.asp. Ewelina Gryszpan. - Tam, gdzie są podmyte i podtopione drogi, udrażniamy przejazd przez miasto oraz wyznaczamy alternatywne trasy. Reagujemy na bieżąco, bo cały czas pada deszcz. W tym momencie całkowicie zamknięte są ulice Derdowskiego i Szczawiowa. A utrudnienia wciąż występują na ulicach Struga, Jana z Kolna, al. Wojska Polskiego (wyjazd z miasta).

Przy usuwaniu skutków ulewy cały czas pracują strażacy.

- Tylko od północy do 7 rano dostaliśmy 170 zgłoszeń na terenie samego Szczecina – mówi kpt. Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Na niektórych ulicach jest problem z przejazdem. Skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej wypompować wodę, zanim pojawią się kolejne opady deszczu. Nasze działania są prowadzone na terenie całego miasta.

Straż Miejska w nocy uruchomiła dodatkowe patrole. Organizowała m.in. worki z piaskiem, np. na ul. Wroniej.

- Otrzymaliśmy 35 zgłoszeń tej dramatycznej nocy, były z różnych części naszego miasta. Dotyczyły m.in.: zalanych jezdni, wybitych studzienek, zalanych piwnic, przepełnionych zbiorników retencyjnych, zalanej jezdni pod wiaduktem (ul. Struga) – mówi Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Szczecinie. - Na ul. Parkowej utworzył się duży lej, woda wlewa się do piwnic budynku. Oczekujemy na decyzję inspektoratu nadzoru budowlanego o ewentualnej ewakuacji mieszkańców. Są obawy co do stabilności budynku. Straż pożarna wypompowuje wodę.

AKTUALIZACJA: Po godz. 9.30 rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie poinformowała, że służby zakończyły prace przy usuwaniu skutków ulewy w budynku przy ul. Parkowej. Inspektor nadzoru budowlanego pozwolił na podłączenie prądu do budynku i ocenił, że mieszkańcy są w nim bezpieczni. Spółdzielnia mieszkaniowa, do której należy budynek, ma zaś zabezpieczyć powstały lej, przez który woda dostawała się do piwnic.

(sag)