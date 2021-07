Zabił tłuczkiem do mięsa i nożem

Tłuczkiem do mięsa uderzał kobietę w głowę, a kiedy osunęła się na kanapę, sięgnął po nóż kuchenny i zadał nim swojej ofierze kilkanaście ciosów w okolice głowy, twarzy i górnej części ciała. 23-latek podejrzany o zabójstwo zasiądzie na ławie oskarżonych.



Do zbrodni doszło 5 listopada ub.r. w Szczecinie. Z ustaleń śledztwa wynika, że tego dnia od wieczora kobieta i mężczyzna grali wspólnie na automatach i zażywali narkotyki. Ponieważ kobieta nie miała gdzie spędzić nocy, kompan zaproponował, aby udali się do niego. Tam ponownie wspólnie zażyli narkotyki. Mężczyzna poszedł do kuchni, wziął tłuczek do mięsa i zadał nim pokrzywdzonej kilka ciosów w głowę, w wyniku czego osunęła się na kanapę. Chwilę później nożem kuchennym zadał ofierze kilkanaście ciosów w okolice głowy, twarzy i górnej części ciała. Po zdarzeniu ukrył ciało w łóżku i wyjechał z miasta.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję i na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w chwili kierowania przez Prokuratora Rejonowego Szczecin- Zachód aktu oskarżenia do sądu. Podejrzany przyznał się do popełnionej zbrodni i złożył wyjaśniania. Był dotychczas trzykrotnie karany sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu oraz bezpieczeństwu w ruchu.

Za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi nawet dożywocie.

