Za remont lub z zamiany. Mieszkania dla policzan

Akcja zamiany starych mieszkań komunalnych na nowe powstałe przy ul. Niedziałkowskiego w Policach właśnie dobiega końca. To oferta dla tych, którzy chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Dla osób, które w ogóle nie mają mieszkania, szansą może być program "Mieszkanie za remont".

Na początku kwietnia w Policach ma ruszyć kolejna edycja programu "Mieszkanie za remont". Gmina przygotowała tym razem 16 lokali o różnym metrażu. To oferta dla tych, którzy nie mają żadnego mieszkania. Za to dla tych, którzy zajmują już jakieś gminne, aktualna pozostaje (do piątku 28 marca) propozycja zamiany na nowe - do zasiedlenia zostało jeszcze 11 lokali w nowym budynku komunalnym przy ul. Niedziałkowskiego w Policach.

To będzie już piąta edycja programu "Mieszkanie za remont". Ma być uruchomiona już na początku kwietnia.

- Przygotowanych jest 16 mieszkań - mówił w miniony wtorek burmistrz Polic Krystian Kowalewski. - W tej chwili uzgadniane są zasady regulaminu tego programu.

Przypomnijmy, że w tym programie gmina przedstawia pulę mieszkań komunalnych mocno zniszczonych, które potencjalny najemca (osoba, która zgłosi chęć udziału w programie) musi wyremontować na swój koszt. W zamian Gmina podpisze z nim umowę najmu. Oczywiście to oferta dla tych mieszkańców, którzy spełnią określone w regulaminie warunki (m.in. dotyczące minimalnego i maksymalnego dochodu). Jak przyznał burmistrz, trwają jeszcze uzgodnienia regulaminu dla tej edycji. Mogą więc pojawić się jakieś zmiany.

- Przy każdej edycji jest przedstawiany regulamin - tłumaczył burmistrz w odpowiedzi na pytanie radnej RM w Policach Ewy Ignaczak. - Jeżeli uznajemy, że możemy go udoskonalić, albo tak poprawić, żeby rozwiązywał jakieś problemy społeczne, to robimy to, korygujemy ten regulamin i go przedstawiamy od nowa.

Jeszcze do piątku (28 marca) aktualna jest też propozycja zamiany starego mieszkania komunalnego na nowe.

- Do tej akcji przeznaczonych było 35 mieszkań w nowym budynku przy ul. Niedziałkowskiego - przypomina burmistrz. - Są już nowi lokatorzy. Zostało 11 wolnych lokali. Wnioski można składać do 28 marca. Do tej pory wpłynęło już 9. Lada chwila będziemy więc mieli zasiedlanie tego budynku za sobą.

Kto tym razem nie będzie mógł skorzystać z tej oferty, może liczyć na kolejne szanse w przyszłości.

- Prowadzimy prace przygotowawcze i projektowe do budowy kolejnych budynków - dodał Krystian Kowalewski.

Stare mieszkania, odzyskane w akcji zamiany na nowe, w części trafiają do osób oczekujących na lokal komunalny, a w części zostaną wykorzystane na przekwaterowanie tych lokatorów, którzy mieszkają w budynkach przeznaczonych (ze względu na bardzo zły stan techniczny) do wyburzenia.©℗

(sag)