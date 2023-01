Za mazanie mandat, a nawet grzywna. To może drogo kosztować

– Postępujemy w oparciu o kodeks wykroczeń – mówi rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie. – Mamy więc możliwość nałożenia mandatu do 500 złotych. I jeśli złapiemy sprawcę takiego zniszczenia elewacji na gorącym uczynku, to ten mandat jest w maksymalnej wysokości, bo uważamy, że za tego rodzaju czyn należy się naprawdę wysoka kara. Ale oczywiście jeżeli sprawa jest kierowana do sądu, to sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 10-krotnie wyższej, do 5 tysięcy złotych.

Ściany wielu kamienic Szczecina pokrywają różnego rodzaju bohomazy, szpetne napisy i inne pseudograffiti. Chuliganie niszczą to, co z dużym poświęceniem wyremontowali inni. Ale uwaga – bywa, że wandale wpadają w ręce strażników miejskich czy zarządców nieruchomości. Muszą się więc liczyć, że w końcu i im przyjdzie zapłacić za swoją bezmyślną zabawę.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Edek 2023-01-23 14:43:47 Tylko surowa kara z obowiązkiem naprawienia szkody,publikacja wizerunku we wszystkich możliwych mediach . Nie ma zgody na dewastacje miasta

PF 2023-01-23 14:34:23 "Ale uwaga – bywa, że wandale wpadają w ręce strażników". BYWA. Aż trzeba przypomnieć że raz na rok jednego złapią. Złapcie w końcu pajaca od "ank/hamy/vabank" itd., to będziecie się mogli faktycznie czymś pochwalić. Podwójnie, jeżeli będzie musiał sam te wszystkie bohomazy zamalowywać.

Wacław 2023-01-23 13:22:44 Przecież nie ma już katolików bo są odpiłowani, kościoły puste a księża przegonieni z kolęd po mieszkaniach siedzą sami na plebaniach. Za to młodzież to nadzieja PO, SLD, PSL i Hołownia2050 o czym świadczą liczne wystąpienia Młodych Uśmiechniętych Europejczyków. No to która to młodzież maluje na ścianach?Mówicie że katole to ciemniaki nawet nie umieją spreja włączyć więc to muszą być inteligenci z zasobów kampusowych

Nick 2023-01-23 13:22:23 Ank ,plomba i cała ta patologia od lat niszczy miasto i co nikt ich złapać nie może

Piotrek 2023-01-23 13:17:30 Od kiedy to Straż Miejska może karać z art. 124 kw. ? To by znaczyło, ze można do nich zgłaszać wszystkie uszkodzenia mienia do 500 zł.

kato 2023-01-23 13:12:03 prawdziwy katolik grzywny się nie boi, wyspowiada się z całego zła które zrobił i od nowa może innym zycie niszczyc

polandia 2023-01-23 12:50:54 Jak zgłosiłem do Służb pomalowany garaż to mi powiedziano , że to zniszczenie mieniai jest to ścigane z powództwa cywilnego i to ja muszę wytoczyć sprawę sprawcy , którego sam muszę sobie znależć

Wściekły 2023-01-23 12:46:32 Za takie wybryki karać od 1000 do nawet 1000000 złotych. Jeśli mała szkoda - to publiczna chłosta na środku rynku miasta powyżej stu tysięcy mieszkańców, jeśli wielką, oprócz kary finansowej obcięcie dłoni, którą "malowano".

Wściekły 2023-01-23 12:46:31 Za takie wybryki karać od 1000 do nawet 1000000 złotych. Jeśli mała szkoda - to publiczna chłosta na środku rynku miasta powyżej stu tysięcy mieszkańców, jeśli wielką, oprócz kary finansowej obcięcie dłoni, którą "malowano".

polskie prawo 2023-01-23 12:39:20 Przecież to POkolenie Róbta co chceta. Domorośli malarze w wieku 12-14 lat wiedzą, że są całkowicie bezkarni i śmieją się w twarz. Bezstresowe wychowanie ma swoje skutki