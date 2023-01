Z widokiem na Szczecin

REKLAMA

Komentarze

Wojtek 2023-01-20 21:23:28 A w którym momencie napisałem, że Szczecin się nie rozwija ? Rozwija się, ale nie w stylu w jakim powinna rozwijać się metropolia. Wieczne ograniczanie wysokości zabudowy, brak dbałości o jakość i formę nowych budynków jest porażająca. Nabrzeża Odry w centrum to nie miejsce na 4-5 piętrowe bloczki. Tam powinna być albo historyzująca zabudowa kamieniczna, tworząca bulwar albo wysoka ze szkła i stali. Taka beznadzieja dopuszczalna jest na obrzeżach.

@Wojtek 2023-01-20 15:15:29 Twierdzić ze Szczecin się nie rozwija, może tylko ignorant albo mieszkaniec jakiejś zadupnej dzielnicy, zapomnianej przez boga i ludzi. Ja mieszkam w ścisłym centrum i z mojego okna widzę co najmniej 6 żurawi i nieskończone może niższych robót budowlanych. Szczecin sie rozwija w bardzo szybkim tempie, tylko ignoranci tego nie dostrzegają

Słuszna decyzja 2023-01-20 14:13:10 @Wojtek Serio tylko tyle zrozumiałeś z mojego wpisu? Buduj dalej, na piasku.

Wojtek 2023-01-20 13:45:40 Nikt nie będzie mnie wyganiać z mojego miasta. Źle zrozumiałeś. Chodzi o to, że potencjał od Gdańska mamy nie gorszy, tylko tam się da coś zrobić i wszystko kwitnie, a u nas albo chaszcze i ziemia leży odłogiem albo jeśli już coś się robi to stawia się klocki max. 6/7 kondygnacji, pozbawione architektury. A do tego jak czytać w niektórych deb. komentarzach powinien być w potencjalnie pięknym miejscu nadal skład węgla.

wyborca 2023-01-20 13:42:26 a te mieszkania tam to budowane przez rząd te tanie i o małym czynszu dla biednych?

@słuszna decyzja 2023-01-20 13:03:11 Nie No rzeczywiście lepiej wzdłuż najbardziej potencjalnie reprezentacyjnych terenów nad rzeką zostawić skład węgla, złomu i inne budy. Nie dość, że jeden kacyk po wojnie w swojej chorej wizji urbanistycznej zrobił autostradę po drugiej stronie Odry, zamiast odbudowy bulwarowej zabudowy kamienic, to po tej o której mowa nadal powinien być wg ciebie syf, kiła i mogiła. A co do federalności to oby była jak najszybciej, bo jak widać region cierpi na centralnym, nieudolnym sterowaniu.

@Wojtek 2023-01-20 12:54:16 Nikt ci nie broni się wyprowadzić do Gdańska, skoro tak tam super a tutaj tak źle. Jedź! Nie będziemy tęsknić

Z okolic 2023-01-20 12:37:46 Aby te tereny odzyskały godne miano i stały się faktycznie reprezentacyjną wizytówką tej części bulwarów,uporządkowania wymaga wszystko to co widzimy wokół tej powstającej zabudowy.Szpetne pozostałości po bazie,hale,magazyny.To wszystko jeżeli zniknie a teren zostanie uporządkowany i należycie zagospodarowany,będzie to bez wątpienia przyjazne miejsce.Póki co-nie dostrzegam nic szczególnego poza zabudową"działki"

Wojtek 2023-01-20 12:11:06 No i pięknie. Syf l, kiła i mogiła był tam od wojny. I to w centrum miasta! Szkoda tylko, że nasi nieporadni urbaniści i architekci miejscy nie są w stanie wymóc zabudowy odpowiedniej dla tego miejsca. Albo historyzującej jak to ma miejsce w Gdańsku na drugim brzegu Motławy albo wysokiej. Szkoda tego terenu na kolejne bezstylowe bloczki o kilku kondygnacjach.

Słuszna decyzja, 2023-01-20 12:08:46 że buduje się tam, gdzie były składy węgla. Przecież i one i sam węgiel są nam niepotrzebne, a Polska idąc za światłym wskazaniem Unii Europejskiej (która wyłącznie dobro Polski i zamożność jej mieszkańców ma na celu) własne złoża węgla właśnie zasypuje. Odkopią je Niemcy jak już w ramach UE sfederalizują Śląsk i inne dzielnice. Brawo wy!