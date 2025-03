Z otyłością da się skutecznie walczyć. Światowy Dzień Otyłości

W Polsce z otyłością zmaga się około 9 milionów osób, jednak z tą chorobą da się skutecznie walczyć – powiedział PAP konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii dr n.med. Tomasz Szczepanik w Światowy Dzień Otyłości. Najważniejsze jest odpowiednie podejście, wsparcie specjalistów oraz zdrowe nawyki.

4 marca obchodzony jest Światowy Dzień Otyłości, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem nadwagi i otyłości oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat prawidłowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie. Otyłość to choroba, która polega na nadmiernym i nieprawidłowym zgromadzeniu się tkanki tłuszczowej w organizmie, co prowadzi do poważnych zagrożeń zdrowotnych.

"Otyłość to poważna choroba, którą należy leczyć. Jest to zagrożenie dla zdrowia, ponieważ prowadzi do szybszego rozwoju miażdżycy, udarów, zawałów serca, nowotworów, a także powoduje inne powikłania, takie jak hipercholesterolemia czy bezdech senny" – wyliczał dr Szczepanik, z-ca dyrektora ds. lecznictwa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.

Lekarz podkreślił, że choroba ta jest wyleczalna i że świadomość pacjentów na jej temat stale rośnie. Zaznaczył jednak, że leczenie powinno odbywać się w sposób bezpieczny, kontrolowany i pod nadzorem specjalistów.

"Nie każdy pacjent, który chudnie, staje się zdrowszy, ponieważ organizm najpierw traci wartościową tkankę mięśniową, a dopiero potem tłuszczową. Dlatego tak ważne jest, aby proces odchudzania był dobrze zaplanowany i bezpieczny" – podkreślił dr Szczepanik.

Kluczowe znaczenie ma zdrowe odżywianie oraz regularna aktywność fizyczna. Dodatkowo, od pewnego czasu dostępne są nowoczesne substancje, które – pod nadzorem specjalistów – mogą wspomagać ten proces.

"Leki stosowane w leczeniu otyłości nie zrobią wszystkiego za nas, ale mogą znacząco ułatwić początkową fazę odchudzania. Pomagają przetrwać ten trudny etap i stopniowo wykształcić zdrowe nawyki" – wyjaśnił specjalista.

Zwrócił przy tym uwagę, że kilka lat temu popularność zdobyły preparaty dostępne w sieci, które nie zawsze były bezpieczne. "Droga na skróty nie jest właściwym rozwiązaniem – skuteczne leczenie wymaga odpowiedniego podejścia i kontroli ekspertów" – zaznaczył lekarz.

"Spotkałem pacjentów i pacjentki, którzy tracili na wadze zbyt szybko, a to również nie jest zdrowe. Proces odchudzania powinien przebiegać w odpowiedni, kontrolowany sposób, ponieważ przy szybkiej utracie wagi dochodzi do szeregu powikłań związanych z niedoborami pierwiastków różnych mikroelementów i to jest bardzo istotne" – tłumaczył dr Szczepanik.

Jak podkreślił, w procesie odchudzania ważne są konsultacje ze specjalistami: współpraca z lekarzem, dietetykiem oraz fizjoterapeutą, szczególnie na początkowym etapie. Fizjoterapeuta pomoże odpowiednio dobrać ćwiczenia, co jest niezwykle istotne u osób z otyłością. Nieprawidłowo dobrana aktywność fizyczna może prowadzić na przykład do nadwyrężenia lub uszkodzenia aparatu więzadłowego i poważnych problemów zdrowotnych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rocznie z powodu chorób związanych z nadwagą i otyłością umiera ponad 2,5 mln osób na świecie. Eksperci szacują, że w 2025 r. co czwarta osoba na świecie (2,7 mld ludzi) może cierpieć z powodu nadwagi lub otyłości. Według danych GUS w Polsce z problemem nadwagi zmaga się 62 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet, zaś co piąty Polak jest otyły.

