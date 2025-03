To będzie jedna z największych skali deportacji z Polski od 1989 roku

Mogę potwierdzić, że to będzie jedna z największych skali deportacji z Polski od 1989 roku - powiedział w sobotę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Duszczyk zapytany w TVN24 o liczbę deportacji cudzoziemców z Polski powiedział, że są to informacje niejawne, ale "może potwierdzić, że będzie to jedna z największych skali deportacji z Polski od 1989 roku".

Dodał, że w samolotach deportacyjnych będą bardzo różne osoby, "będą również członkowie grup przestępczych, którzy popełnili na terytorium Polski przestępstwa". "Zostało to rozpoznane w trybie indywidualnym oraz w trybie poszczególnych umów z różnymi państwami, które zgodziły się na ich przyjęcie" - zaznaczył.

Duszczyk dodał, że kwestia dotycząca prokuratury jest po stronie Polski. "To my musimy dowieść, że te osoby rzeczywiście są odpowiedzialne za to przestępstwo" - powiedział.

Według wiceministra "nie ma prostego stwierdzenia, że oni (cudzoziemcy - PAP) popełniają więcej przestępstw, ale specjalizują się w niektórych przestępstwach, tj. przestępstwa narkotykowe, przemyt broni, ale również okołoprzestępczość, które związana jest z procesami migracyjnymi w Polsce".

W czwartek, 27 lutego premier Donald Tusk zapowiedział, że w pierwszym tygodniu marca nastąpią pierwsze deportacje zatrzymanych w Polsce obcokrajowców - kryminalistów do krajów ich pochodzenia, m.in. do Gruzji. Wcześniej napisał na portalu X, że "otrzymał szczegółowe informacje od szefa MSWiA o zdecydowanych działaniach służb wobec zagranicznych gangów".

Siemoniak informował wcześniej, że według statystyk z 2024 r. obcokrajowcy podejrzewani są o popełnienie 5 proc. wszystkich przestępstw w Polsce. Minister podał, że od początku 2025 r. zarzuty popełnienia przestępstw w Polsce usłyszało 2616 obcokrajowców. 13 i 14 lutego w akcji policji i straży granicznej zatrzymano niemal 1474 poszukiwanych osób - Polaków i obcokrajowców. Procedurę wydalenia z Polski wszczęto wobec 398 cudzoziemców.

W ubiegłym roku wydalonych z kraju zostało blisko 8 tys. osób - przypomniał. (PAP)

