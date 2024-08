Z niemiecką precyzją. Gorch Fock zacumował w Szczecinie [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Żaglowiec szkolny niemieckiej marynarki wojennej STS Gorch Fock II zacumował w czwartek u stóp szczecińskich Wałów Chrobrego. Statek pojawił się przy nabrzeżu punktualnie o godzinie 14.00. Na powitanie zabrzmiała syrena okrętowa cumującej przy tym samym nabrzeżu barkentyny ORP Iskra. Wśród witających okręt byli zarówno szczecinianie jak i liczni turyści.

- Jestem zachwycony Szczecinem. The Tall Ships Races to niezwykła impreza, możemy podziwiać naprawdę piękne żaglowce. Gorch Fock to jeden z moich ulubionych - mówi „Kurierowi” turysta z Poznania.

- Jesteśmy w Szczecinie pierwszy raz od dwudziestu lat. Wrażenia ogromne. Nie mamy czegoś takiego u siebie. U nas cumują tylko barki - dodają turyści z Torunia.

Gorch Fock II to zbudowany w 1958 roku trójmasztowy bark o całkowitej długości kadłuba 81,44 m. Stała załoga jednostki liczy 67 osób. Statek dwa razy opłynął kulę ziemską i był pierwszym zachodnioniemieckim okrętem wojennym, który po drugiej wojnie światowej zawinął do polskiego portu (1974, Gdynia).

(CK)

Film: Piotr Sikora