Z myślą o wakacjach. GDDKiA wprowadza zmiany w organizacji ruchu na węźle Klucz

Fot. Mateusz Grzeszczuk/GDDKiA

We wtorek GDDKiA rozpoczyna wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na węźle drogowym Klucz w rejonie Szczecina. Prace zakończą się w środę, a ich efektem powinna być większa przepustowość łącznicy w stronę Gdańska/Świnoujścia węzła na skrzyżowaniu autostrady A6 i drogi ekspresowej S3. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca wakacji.

- Przed zbliżającym się długim weekendem zwęzimy pojazdy jadące drogą S3 od strony Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku wybrzeża będą mogły włączyć się bezpośrednio w prawy pas ruchu na autostradzie A6. Ta zmiana będzie również wymagała zawężenia jezdni autostrady A6 w stronę Gdańska, w obrębie węzła, do jednego pasa ruchu. Rozwiązanie to powinno ułatwić włączenie się pojazdom z drogi S3 do autostrady A6 w kierunku Świnoujście/Gdańsk - przekonuje Matrusz Grzeszczuk, ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Wprowadzone zmiany organizacji ruchu będą obowiązywały do zakończenia wakacji.

- To okres, w którym drogą S3 porusza się nawet trzykrotnie więcej pojazdów niż w pozostałych miesiącach. Będziemy też stale analizować wpływ wprowadzonej organizacji ruchu na przejezdność węzła i od tego zależą dalsze działania. Planujemy pod koniec czerwca wprowadzenie kolejnych zmian organizacji ruchu na węźle drogowym Szczecin Klucz, tak aby poprawić płynność podczas weekendowych kumulacji ruchu - dodaje Grzeszczuk.

oprac. (mj)