Z flagą i hymnem przez Stare Miasto [GALERIA]

Fot. Ryszard PAKIESER

Uroczysta akademia, a po niej przemarsz z niesioną przez uczniów biało-czerwoną flagą ulicami Starego Miasta. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej w Szczecinie jak co roku widowiskowo i radośnie uczcili Narodowe Święto Niepodległości.

- Flagę uszyliśmy w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli pięć lat temu - mówi Joanna Połeć - Trusiuk, dyrektor SP 63. - Dzieci uszyły ją same, z kawałków materiału, potem rodzice i nauczyciele zszywali ją razem. Minęło pić lat, więc co roku wymaga konserwacji: trzeba ją naprawić, uprać, wyprasować, przygotować do kolejnych uroczystości, w czym też mamy ogromną pomoc rodziców. Flaga pierwotnie miała ponad 200 metrów, dziś nie jest już dziś tak długa. Jej część wisi na froncie szkoły, a resztę tej flagi zawsze w Święto Niepodległości niesiemy w przemarszu.

Wcześniej w szkole odbyła się uroczysta akademia, uczniowie prezentowali rys historyczny, chór odśpiewał pieśni patriotyczne. Potem uczniowie przeszli z flagą na pl. Solidarności.

- Wszyscy, którzy widzą nasz przemarsz z okien, machają nam, podobnie reagują mijający nas przechodnie - opowiada dyrektorka szkoły. - Ludzie w samochodach się nie denerwują, że na chwilę jest wstrzymany ruch, tylko się do nas uśmiechają, wyciągają telefony i robią zdjęcia. To naprawdę bardzo miłe. O 11.11 odśpiewaliśmy hymn, pięknie i głośno. To jest dzień, święto i tradycja, które nasi uczniowie lubią i na które czekają. ©℗ (K)