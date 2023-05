XIV Miedwiański Zlot Pojazdów Zabytkowych. Pokażą eleganckie auta

Pokazy zabytkowych aut cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem mieszkańców. Fot. Wioletta Mordasiewicz

XIV Miedwiański Zlot Pojazdów Zabytkowych odbywa się w ten weekend w Chociwlu. Potrwa do niedzieli.

Miłośnicy zabytkowych aut zjeżdżają 12 maja do Pałacu nad Jeziorem w Chociwlu, gdzie będzie baza zlotu. Następnego dnia w sobotę, możliwość podziwiania stylowych aut, których załogi zjadą z całej Polski, a także zza granicy, będą mieli m.in. mieszkańcy Stargardu. Pokaz Elegancji odbędzie się tym razem na nowo wybudowanym parkingu Park&Ride przy ul. Barnima. Początek godz. 11.30.

Po 2 godzinach postoju kawalkada samochodów przejedzie do Dolic, a następnie przez Suchań i Dobrzany do Chociwla. Tam ok. godz. 16 auta będzie można przez półtorej godziny oglądać przy hali widowiskowej. A wieczorem będzie bal komandorski połączony z wręczeniem nagród i pucharów.

- W tym roku będzie także nagroda dla załogi, która przyjedzie do nas z najdalszej miejscowości – mówi Andrzej Nocen z Automobilklubu Stargardzkiego, który jest organizatorem zlotu. – W sumie przyjedzie do nas 45 załóg z różnych stron Polski, a także z Niemiec.

(w)